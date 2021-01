Google mete otro golpe contra Trump y le suspende canal de YouTube

El gigante de tecnología Google se sumó a las acciones de suprimir contenido del presidente Donald Trump al suspender su canal de YouTube del mandatario durante una semana.

"Eliminamos el contenido nuevo subido al canal de Donald J. Trump por violar nuestras políticas. Ahora tiene su primer 'strike' y temporalmente no podrá cargar contenido nuevo por un mínimo de 7 días", dijo la empresa en un hilo de partes de Twitter.

"Dadas las preocupaciones actuales sobre la violencia, también desactivaremos indefinidamente los comentarios en el canal del presidente Trump, como lo hemos hecho con otros canales donde hay preocupaciones de seguridad", agregó la cuenta YouTube Insider.

La cuenta de YouTube de Trump tiene 2,77 millones de suscriptores y normalmente publica varios videos al día de él mismo y de los medios de comunicación de derecha.

De acuerdo con CNBC, YouTube anunció el jueves que suspendería, un primer ataque, cualquier canal que publique nuevos videos de reclamos de fraude electoral falsos y generalizados, en lugar de darles una advertencia primero.

El último movimiento contra Trump se dio cuando Amazon en paralelo con Apple y Google eliminaron de sus tiendas virtuales la aplicación Parler, en respuesta a una supuesta violación de sus normas.

Parler, se convirtió en la aplicación favorita de muchos conservadores y extrema derecha de Estados Unidos; fue suspendida por la proliferación de mensajes violentos.

Parler fue una punta de lanza de numerosas teorías de la conspiración y fue uno de los canales principales en la organización de las protestas que terminaron con el ataque a la sede del Congreso.

