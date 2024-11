Granizo cubre de blanco el desierto de Arabia Saudita, ¿por qué ocurrió?

El desierto de Arabia Saudita se caracteriza por un clima caluroso, rodeado de arena seca y repleto de dunas doradas. Sin embargo, este noviembre ocurrió algo poco común, debido a que la región de Al-Jawf, en el desierto de Al-Nafud, se cubrió de blanco gracias al granizo que azotó la región.

Víctor Manuel Torres, investigador de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, explicó que este fenómeno es similar al fenómeno Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que inundó las calles de Valencia, España, debido a que el aire frío chocó con el aire cálido y húmedo de la superficie.

Aquí te contamos por qué cayó granizo en el desierto de Arabia Saudita.

El desierto de Al-Jawf, en Arabia Saudita, amaneció cubierto de nieve y granizo, un hecho que nunca se había registrado en esta región históricamente árida.

¿Por qué granizó en el desierto de Arabia Saudita?

El investigador de la UNAM detalla que el granizo que cayó en el desierto de Arabia Saudita se originó por una masa de aire frío que chocó con el aire cálido y húmedo de la región, pues la diferencia de temperaturas tiene como particularidad el desencadenar tormentas intensas, precipitaciones fuertes e incluso granizadas.

Que haya granizado específicamente en la región Al-Jawf no es casualidad, debido a que es una de las zonas más cálidas y por ello el choque de temperaturas genera granizadas intensas.

Aunque el ver un desierto cubierto de blanco podría parecer poco usual, Victor Torres aclara que es un fenómeno común en Arabia, debido a que el mar Mediterráneo transporta la humedad en forma de nieve a las zonas más cálidas, en verano, otoño o invierno.

El investigador de la UNAM detalla que al ser fenómenos comunes, incluso se pueden predecir con exactitud desde días antes de que sucedan.

¿Cómo afecta la caída de granizo al clima desértico?

Torres, dedicado a la investigación sobre el cambio climático, informó que el granizo que cayó en el desierto de Arabia Saudita no generó mayores afectaciones, esto gracias a que no superó los 23 centímetros de grosor y logró deshacerse de forma rápida.

En sus palabras, para que la flora y fauna de la región se congele y se muera debe caer una mayor cantidad de nieve, y en esta ocasión el clima se registró en 13 grados.