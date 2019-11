“Necesito algo de ayuda”, Greta Thunberg busca la forma de cruzar de vuelta el Atlántico para la COP25

Los Ángeles, EU.- Tras haber recorrido medio planeta, la activista adolescente sueca Greta Thunberg comenzó el viernes a buscar una forma para cruzar de vuelta el Atlántico hacia Europa después de que la ONU anunciara que su cumbre climática se muda de Santiago a Madrid.

Thunberg ya había recorrido la mitad de su viaje de Suecia a Chile para asistir a la llamada COP25, y lo hizo en barco, tren y automóvil eléctrico.

"Como #COP25 se ha trasladado oficialmente de Santiago a Madrid, necesitaré algo de ayuda", tuiteó Thunberg desde Los Ángeles. "Resulta que he viajado por alrededor de medio mundo, por el camino equivocado".

I’m so sorry I’ll not be able to visit South and Central America this time, I was so looking forward to this. But this is of course not about me, my experiences or where I wish to travel. We’re in a climate and ecological emergency.

I send my support to the people in Chile. — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 1 de noviembre de 2019

"Ahora necesito encontrar una forma de cruzar el Atlántico en noviembre... si alguien pudiera ayudarme a encontrar transporte, le estaría muy agradecida", dijo la adolescente, que rechaza tomar un avión por las emisiones de carbono que genera este transporte.

Hasta ahora, Thunberg ha cruzado el Atlántico desde Inglaterra a Nueva York en un velero de cero emisiones y ha atravesado de costa a costa Estados Unidos en tren y en un automóvil eléctrico prestado por Arnold Schwarzenegger.

Excited to kick off our @R20_AWS in Vienna. I have to admit I was starstruck when I met @gretathunberg. Tune in tomorrow. pic.twitter.com/b0c5FtmZDq — Arnold (@Schwarzenegger) 27 de mayo de 2019

La activista es una de los 25 mil delegados que estaban previstos que participasen en la cumbre climática de la ONU que se iba a celebrar en Santiago. Chile renunció a organizar este encuentro debido a las protestas contra el gobierno en las que ya han muerto 20 personas.

A pesar de tener que modificar su plan de viaje, la activista dio su "apoyo al pueblo chileno" en sus protestas.

Thunberg se disculpó también por no poder visitar Centroamérica y Sudamérica como tenía previsto, y aseguró que la humanidad se encuentra en "una emergencia climática y ecológica".

La ONU anunció el viernes que Madrid albergará la COP25 en las fechas previstas, del 2 al 13 de diciembre.

La activista saltó a la fama el año pasado después de que comenzara a pasar sus viernes a las afueras del parlamento sueco con un cartel en el que se leía "huelga escolar por el clima".

Estudiantes de todo el mundo comenzaron a emular su campaña, lo que derivó en huelgas estudiantiles y el surgimiento del movimiento Viernes por el Futuro, que apunta a la acción de los gobiernos para luchar contra el cambio climático.