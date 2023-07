Grúa se desploma en el centro de Nueva York; hay seis heridos

Seis personas resultaron con heridas leves al derrumbarse una grúa desde la altura de un piso 45 en el centro de Nueva York, informó un responsable del cuerpo de bomberos en el lugar de los hechos.

Los videos grabados por espontáneos en la calle 41, en el barrio de Hudson Yards, muy cerca del Madison Square Garden, muestran un incendio en lo alto de una grúa, que en un momento dado se parte en dos y toda la parte de arriba cae a la calle con gran estrépito.

El bloque de 16 toneladas que suele estabilizar el punto de gira de la grúa cayó al suelo desde una altura equivalente a 45 pisos, dijo la fuente.

Up-close footage captures crane in flames after partial collapse in Manhattan. pic.twitter.com/u9bwmW0gsM — Storyful (@Storyful) July 26, 2023

El responsable de los bomberos dijo que los heridos son dos de sus agentes y cuatro viandantes, pero insistió en que sufren heridas leves. "Pudo haber sido mucho peor", recalcó.

El jefe adjunto de los bomberos de Nueva York, Joseph Pfeifer, dijo que la grúa estaba izando 16 toneladas de concreto cuando los cables se debilitaron por el fuego.

Asimismo aseguró que el operario de la grúa vio el incendio y trató de extinguirlo, pero las llamas hicieron que tuviera que abandonar la cabina, sano y salvo.

En 2016, una grúa colapsó en el Bajo Manhattan por un fuerte vendaval y mató a una persona.