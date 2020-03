Guaidó denuncia ataque a balazos a manifestación que lideraba en Venezuela

El líder opositor Juan Guaidó denunció que una manifestación que lideraba este sábado en la ciudad de Barquisimeto, en el occidente de Venezuela, fue atacada con armas de fuego.

"La dictadura pudo haberme matado, pudo haberme asesinado el día de hoy, sin duda alguna", dijo Guaidó en un video en redes sociales luego de los incidentes, que dejaron al menos un joven de 16 años herido.

"Dispararon (...), pero eso no nos va a hacer retroceder", expresó Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países.

Los hechos fueron condenados por Estados Unidos y por el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dos de los enérgicos sostenes internacionales de Guaidó.

El dirigente opositor atribuyó el ataque a "colectivos", civiles afines al chavismo que la oposición tilda de "grupos armados paramilitares".

Una foto divulgada por el equipo de Guaidó muestra a un hombre de pie junto a una motocicleta, con el rostro cubierto, apuntando una pistola supuestamente hacia el líder legislativo y un grupo de personas que le rodeaban.

Unos 2.000 simpatizantes de Guaidó se movilizaban por Barquisimeto (estado Lara) cuando comenzaron a sonar ráfagas de detonaciones, constató un equipo de la AFP. La movilización se dispersó, aunque finalmente pudo reagruparse.

El adolescente herido de bala en una pierna "está estable", aseguró el dirigente opositor.

Ni la gobernación de Lara ni la alcaldía, controladas por el oficialismo, han informado de lo ocurrido.

"Maldita, te vamos a matar"

La marcha de Barquisimeto se enmarcaba en los intentos de Guaidó de reavivar protestas contra Maduro.

"Me agarraron unos tipos por el cabello, me tumbaron (al suelo) y me pusieron una pistola en la cabeza: 'maldita, te vamos a matar'", relató llorando a la AFP Gabriela Urrutia, una mujer de 23 años que participó en la movilización sabatina.

"A esa gente la armaron para caernos a plomo y a piedras", lamentó a su vez María Contreras, una mujer de 65 años.

Guaidó, luego de los disturbios, renovó su llamado a una marcha hacia la sede de la unicameral Asamblea Nacional, el próximo 10 de marzo, en Caracas.

Las movilizaciones callejeras contra Maduro han perdido fuerza mientras el mandatario resiste la ofensiva opositora.

Pasaron de congregar a centenares de miles de personas en enero de 2019, cuando Guaidó se proclamó presidente interino después de que la mayoría opositora del Parlamento declarara "usurpador" a Maduro acusándole de haber sido reelegido fraudulentamente, a unos cientos en los últimos meses.

La popularidad del dirigente opositor, mientras, cayó de 63% a 38,9% a lo largo del año pasado, según la encuestadora Datanálisis.