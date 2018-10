Guardan luto por víctimas de atentado en Crimea; sube a 20 la cifra de muertos

Moscú.- La república de Crimea guarda hoy el primero de los tres días de luto declarado en memoria de las 20 víctimas mortales causadas por el ataque perpetrado ayer contra un instituto politécnico de la ciudad de Kerch por un alumno que se quitó la vida tras la masacre.

El Gobierno de la península, anexionada por Rusia en marzo de 2014, publicó hoy una lista de los muertos en el ataque, en la que figuran quince alumnos, seis de ellos menores de edad, y cinco adultos, e incluye al autor de la matanza.



Poco después, el Ministerio de Sanidad de Rusia elevó a 20 la cifra de víctimas mortales y señaló que el número de heridos supera los 40, de los cuales ocho menores y dos adultos serán trasladados a centros hospitalarios de Moscú.

Por su parte, los diputados de la Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania guardaron un minuto de silencio en memoria de los muertos por la masacre en un colegio politécnico de Kerch, Crimea.

Traslado mis condolencias a los familiares y allegados de víctimas inocentes, compañeros, honremos la memoria de los niños muertos. Presidente del Parlamento, Andréi Parubi

Ciudadanos rusos y ucranianos han depositado velas y flores en recuerdo de las personas fallecidas.

Recuento de los daños

El autor de la matanza ha sido identificado como Vladislav Rosliakov, de 18 años, alumno de cuarto año, que llegó al centro de estudios con dos mochilas cargadas de explosivos y pertrechado con una escopeta de repetición.



Según el Comité de Instrucción de Rusia, una vez dentro del centro de estudio, el estudiante -en palabras de sus compañeros, un chico tranquilo y retraído- comenzó a disparar contra alumnos y profesores y cuando ya no le quedaba munición detonó una bomba de fabricación casera y se quitó la vida.



El jefe de la república de Crimea, Serguéi Axiónov, afirmó hoy que Rosliakov, aunque actuó solo en el instituto, no pudo haber preparado la masacre sin ayuda de cómplices.



"La tarea es establecer quién lo preparó para este crimen. Aquí él actuó solo. Eso está demostrado. Pero, a mi manera de ver y de la de colegas, este infame no pudo realizar solo todos los preparativos", dijo Axiónov a la prensa en Kerch, según la agencia Interfax.

Con información de EFE y Notimex