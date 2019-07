Guatemala acepta ser tercer país tras acuerdo con EU

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, aseguró este viernes que tras el acuerdo de asilo alcanzado con Estados Unidos se evitan las sanciones económicas anunciadas por el presidente Donald Trump después de romperse la negociación sobre un eventual "tercer país seguro".



"Por medio de las negociaciones también se evitan sanciones drásticas para Guatemala, muchas de ellas orientadas a golpear fuertemente la economía, como gravámenes a las remesas que diariamente envían nuestro hermanos, así como la imposición de aranceles a nuestros productos de exportación y restricciones migratorias", dijo Morales en redes sociales después de que la Casa Blanca anunciara este convenio en materia de asilo.

Guatemala y Estados Unidos suscriben importante acuerdo de cooperación 🇬🇹🇺🇸 pic.twitter.com/ZYzwDlUr2E — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) 26 de julio de 2019

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes la firma de un acuerdo sobre asilo con Guatemala para resolver la crisis migratoria que viene sufriendo el país.



"Estados Unidos y Guatemala han alcanzado un acuerdo sobre asilo. El acuerdo se acaba de firmar en el Despacho Oval" de la Casa Blanca, anunció la oficina presidencial en un escueto tuit.



El Gobierno estadounidense venía presionando en los últimos días a las autoridades guatemaltecas para que accedieran a convertir a la nación centroamericana en un "tercer país seguro" para los migrantes que buscan asilo.

.@realDonaldTrump: The United States and Guatemala have reached an agreement on asylum. The agreement was just signed in the Oval Office. — The White House (@WhiteHouse) 26 de julio de 2019