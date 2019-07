Guatemala rompe trato con EU para ser tercer país seguro

El presidente Donald Trump informó que Guatemala decidió romper el trato que tenía con Estados Unidos sobre firmar el acuerdo de tercer país seguro en migración, por lo que advirtió que gravará sus exportaciones e impondrá cargos por remesas.

En su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense acusó al país centroamericano de formar grandes caravanas de migrantes y enviarlas a EU.

“Guatemala, que ha estado formando caravanas y ha enviado a Estados Unidos a un gran número de personas, algunas de ellas con antecedentes penales, ha decidido romper el trato que tenían con nosotros al firmar un acuerdo de tercer país seguro”, escribió.

“Guatemala no ha sido buena”, agregó.

Guatemala, which has been forming Caravans and sending large numbers of people, some with criminal records, to the United States, has decided to break the deal they had with us on signing a necessary Safe Third Agreement. We were ready to go. Now we are looking at the “BAN,”.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019

Este acuerdo estipulaba que Guatemala debería tramitar todos los pedidos de asilo de los migrantes que pasan por su territorio en su recorrido a EU.

El pasado 14 de julio, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala otorgó un amparo provisional para que el país no se convierta en tercer país seguro para migrantes.

El fallo de la máxima instancia jurídica del país es en respuesta al amparo interpuesto por un grupo de excancilleres, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas y el excandidato presidencial por el partido Encuentro por Guatemala, Manfredo Marroquín.

En su resolución, la Corte señaló al mandatario guatemalteco, Jimmy Morales, que para asumir la decisión en nombre del Estado de constituir al territorio nacional en un tercer país seguro, debe cumplir con la Constitución Política, la cual señala que es el Congreso el que aprueba y ratifica convenios.

El gobierno de Trump anunció también la semana pasada que negará el asilo a los migrantes que no lo soliciten antes en un tercer país seguro, una medida calificada de "arbitraria y caprichosa" por organizaciones defensoras de los inmigrantes que hay han presentado una demanda para bloquear la nueva normativa que impide se otorgue a inmigrantes asilo político.