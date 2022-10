Imágenes del terror: guerra en Ucrania recrudece tras bombardeos rusos

La guerra en Ucrania ha encrudecido luego de que esta mañana Rusia bombardeara varias ciudades dejando hasta el momento 11 muertos y 89 heridos.

Los ataques son una represalia a la explosión que destruyó parcialmente el sábado el puente que conecta la península de Crimea con Rusia continental, clave para el envío de suministros a las tropas rusas en Ucrania.

Te puede interesar: Explosión provoca derrumbe de puente vial clave entre Crimea y Rusia (Video)

El tráfico de trenes y autos estuvo interrumpido varias horas después del incidente que dejó tres muertos y que fue atribuido a un camión bomba.

La explosión en el puente, inaugurado por Putin en 2018 y símbolo de la anexión rusa de Crimea en 2014, fue considerada como un nuevo revés para Rusia, que ha perdido terreno en Ucrania en las últimas semanas.

La mayoría de los heridos han sido civiles. | Foto: AFP

Así fueron los bombardeos en Ucrania

Las imágenes de terror le han dado la vuelta al mundo, el cual ha condenado las agresiones ordenadas por el presidenteVladimir Putin.

Sin embargo, el mandatario ruso amenazó con más bombardeos masivos si Ucrania lanza ataques terroristas.

Rusia utilizó 83 misiles en los bombardeos efectuados hoy contra varias ciudades ucranianas, según un informe del viceministro de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar.

‼️The moment of rocket arrival in the center of Kyiv pic.twitter.com/NT8ZzP4Ypz — Ukraine NOW (@UkraineNowMedia) October 10, 2022



Según un portavoz de la fuerza aérea ucraniana, citado por el diario Kyviv Independent, 43 de los misiles lanzados fueron derribados por las defensas ucranianas.



El viceministro de Defensa confirmó también la utilización por parte de las fuerzas rusas de 17 drones tipo Shahed, fabricados por Irán, lanzados desde Bielorrusia y Crimea.

Así lucieron las calles de las ciudades ucranianas tras los ataques. | Foto: AFP

El lanzamiento de los misiles contra Kiev, Leópolis, Pryluky, Khmelnytskyi, Dnipro, Nizhyn, Zhytomyr y Jarkov se hicieron desde el Mar Caspio y las regiones de Nizhni Novgorod, ciudad ubicada en el oeste de Rusia, según la información proporcionada por el Ministerio de Defensa ucraniano y citada por los medios del país.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que la mañana había sido "difícil" y explicó que el objetivo de las fuerzas rusas era el sistema energético y los civiles.

La Unión Europea (UE) extendió por lo menos hasta marzo de 2024 la protección temporal otorgada a refugiados ucranianos.

📹The moment a Russian missile hit Kyiv Thermal Power Plant



Prime Minister Denys Shmyhal reported that Russian shelling damaged 11 important infrastructure facilities in eight regions and Kyiv, and some regions were cut off. Most of them will be restored by the end of the day. pic.twitter.com/pc7c4Jk611 — Ukraine NOW (@UkraineNowMedia) October 10, 2022

El mundo condena ataques de Rusia contra Ucrania

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó los ataques y dijo que "estas agresiones constituyen otra escalada inaceptable de la guerra".

Joe Biden también se pronunció en contra de los ataques asegurando que demuestran la absoluta brutalidad de su homólogo ruso y reiteró su apoyo a Ucrania.

"Estos ataques han matado y herido a civiles y destruido objetivos no militares. EU seguirá imponiendo un alto costo a Rusia por su agresión", dijo el presidente Biden.

Vehículos quemados y destruídos se encuentran en cada calle donde fueron los bombardeos. | Foto: AFP

De igual forma, Emmanuel Macron rechazó los bombardeos y señaló que estos muestran un cambio profundo en la naturaleza en que se desarrolla la guerra.

"Francia condena con la mayor firmeza estos ataques deliberados de Rusia sobre el conjunto del territorio ucraniano y contra civiles, que son un cambio profundo en la naturaleza de esta guerra", indicó.

La gente se para junto al cráter provocado por uno de los misiles lanzados durante el bombardeo en Ucrania. | Foto: AFP

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, también condenó los "horribles e indiscriminados ataques".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Cabe destacar, que el último bombardeo contra la capital ucraniana fue en junio de este año.

Con información de EFE