Fuerzas ucranianas lanza ataque contra puente de Melitópol, ocupada por Rusia

La administración regional de Zaporiyia impuesta por Rusia confirmó hoy el ataque ucraniano contra un puente en las afueras de la ocupada ciudad de Melitópol, considerada por Kiev como una de las infraestructuras estratégicas importantes porque el Ejército ruso la utiliza para transportar equipo militar.

"Anoche hubo una explosión en el puente en el pueblo de Kostiantynivka en las afueras de Melitópol", señaló la administración regional prorrusa en su cuenta de Telegram.

Indicó que la versión preliminar del impacto de misiles de las Fuerzas Armadas de Ucrania "no fue confirmada", ya que "un artefacto explosivo fue la causa de la destrucción".

"Como resultado del sabotaje, parte de la calzada se hundió. Por el momento se ha suspendido el tránsito tanto de vehículos como de peatones", señaló.

An explosion damaged the bridge in occupied Melitopol (Zaporizhzhia Oblast) last night.



Ukrainian Army continues targeting Russian ground lines of communication on the southern front. Melitopol is a key logistics hub that leads to occupied Crimea.

📹https://t.co/ilVF86MTrq pic.twitter.com/rE8x0fyrly — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) December 13, 2022

El alcalde de Melitópol fiel a Ucrania, Ivan Fedorov, anunció anoche la destrucción del puente en su canal de Telegram, en el que especificó que se trata de "uno de los objetos estratégicamente relevantes después dañado puente de Crimea".

"Fue a través de él que los ocupantes transportaron equipo militar desde la dirección este", explicó.

El puente de Kostiantynivka, que fue construido en 1969 y fue renovado en 2021, según la agencia rusa Interfax, tiene una longitud de unos 130 metros y cruza el río Molochna con dirección a la ocupada Berdiansk, a orillas del mar de Azov.

El ataque en el puente se produce solo dos días después de que Ucrania atacara un cuartel ruso ubicado en un centro turístico de la ciudad, con cohetes Himars que causaron daños considerables y víctimas.

Según la versión de Balitski, hubo cuatro disparos de misiles ucranianos contra el complejo hotelero.

Las defensas antiaéreas derribaron dos, pero cuatro otros alcanzaron su objetivo.

"El complejo quedó completamente destruido. La gente cenaba a esta hora y hubo trabajadores", escribió el gobernador en funciones de Zaporiyia, provincia ucraniana anexionada por Rusia ilegalmente en septiembre pasado.