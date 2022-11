Ucrania pide al consejo de seguridad europeo que tome medidas contra Rusia

Ucrania planteó este jueves en Varsovia ante los miembros de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) suspender su pertenencia si no se procede a suspender a Rusia.

"Si ni siquiera somos capaces de suspender la pertenencia del estado agresor en la OSCE será necesario para nosotros considerar suspender la nuestra", dijo el jefe de la delegación ucraniana, Mykyta Poturaiev.

Poturaiev es miembro del partido del presidente Volodímir Zelenski, Servidor del Pueblo, y añadió que la organización dispone de herramientas para suspender a Rusia y lo que necesita es utilizarlas.ç

La declaración del diputado se produjo en la capital polaca, donde unos 200 legisladores de 52 países se reunieron en el Parlamento (Sejm) de Polonia para participar en una reunión de dos días de la Asamblea Parlamentaria de la organización con sede en Viena.



La guerra en Ucrania y la crisis económica y medioambiental en Europa fueron los asuntos abordados en la primera de las dos jornadas del encuentro.



El propio Zelenski se dirigió por videoconferencia a los reunidos y llamó a los miembros de la OSCE a excluir a Rusia de la organización.



"La guerra rusa contra Ucrania es una prueba contra cualquier organización internacional. Para comprobar si la organización es capaz de actuar o si existe para ella misma", dijo Zelenski.



El presidente ucraniano dijo que la única razón por la cual el ministro ruso de Exteriores, Sergéi Lavrov, no podrá asistir a la cumbre de ministros de Exteriores de la OSCE en la localidad polaca de Łódź la próxima semana es por el hecho de que Polonia rechazó darle un visado.



En la reunión tanto la presidenta del Sejm, Elżbieta Witek, como el del Senado, Tomasz Grodzki, destacaron la amenaza que supone Rusia para el conjunto de Europa.



Este año Polonia ejerce la presidencia de la OSCE y el presidente de turno de la organización es el ministro de Exteriores, Zbigniew Rau.



Amin Awad, antiguo coordinador de la ONU para Ucrania, participó en la asamblea para aportar una visión de las necesidades del país.



"Los ataques masivos a la infraestructura de Ucrania causaron un enorme sufrimiento a los civiles. También causaron problemas económicos porque dañaron los negocios y la industria. Todo tipo de transporte se vio interrumpido y todos los tipos de energía también sufrieron consecuencias negativas", dijo Awad.



Awad hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que comience la reconstrucción de Ucrania lo antes posible, sin esperar al final de la guerra.



La asamblea no estuvo exenta de voces críticas hacia la OSCE. El enviado especial del presidente en ejercicio de la OSCE, Artur Dmochowski, indicó que la organización no actuó en los casos en los que se violaron sus reglas.



“La invasión rusa destruyó los cimientos de la seguridad internacional. Los procedimientos de alerta temprana y los medios para generar confianza internacional resultaron ineficaces. El sistema de control de armas convencionales no funcionó durante años. Rusia no obedeció el tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa”, dijo Dmochowski.