Habrá muro completo en la frontera con México, asegura Mike Pence

San Diego.- El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, prometió que el gobierno construirá "el muro completo" en la frontera con México y llamó al Congreso a cerrar los resquicios legales de la ley migratoria.



Al mismo tiempo, al referirse a la caravana de inmigrantes centroamericanos que llegó a la frontera, señaló que "cada uno de estos son víctimas explotadas por activistas que promueven las fronteras abiertas y por los medios".

Pence se reunió con miembros de seguridad en el Valle Imperial, área de San Diego, donde supervisó las obras de reemplazamiento de muro fronterizo, distintas de los prototipos que hace un mes Trump supervisó en Mesa de Otay.

Hombres, mujeres y niños son explotados por contrabandistas y traficantes que buscan en sus dificultades socavar nuestras leyes, y por eso protegemos al pueblo en la frontera sur y por eso ratificamos nuestra promesa de construir el muro completo.

Important visit to our southern border today. WALLS WORK. And the border wall is not only necessary to support the men & women on the frontlines of our homeland security but also a physical manifestation of the determination of the American people to protect our sovereignty. pic.twitter.com/nrbC8c238G — Vice President Mike Pence (@VP) 30 de abril de 2018

Pence supervisó este lunes el muro, que es construido con 50 paneles por día en el área de Caléxico, California.

En la estación, Pence agradeció a los empleados de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas y Protección Fronteriza por su trabajo, y les dijo que "tienen un gran campeón" en Trump y aseguró que ambos están comprometidos con la reforma de las leyes de inmigración.

La visita de Pence se produce poco más de un mes después de que Trump recorrió prototipos de paredes fronterizas en Otay, Mesa.

Mientras tanto, en el Puerto de Entrada de San Ysidro, los miembros de la caravana de inmigrantes que llegaron el domingo continuaron esperando para pedir asilo. La mayoría de los inmigrantes son de Honduras y hablan de violencia pandillera y extorsión en sus países de origen.

Decenas de personas durmieron toda la noche en el puerto de entrada en Tijuana mientras esperaban hablar con las autoridades de inmigración.

"Hemos estado observando con gran interés el avance de la caravana", dijo Pence, y agregó que espera que los miembros sean tratados de manera consistente con las leyes de la nación.

Es la segunda vez que Pence visita la frontera como vicepresidente. En febrero pasado visitó la frontera de Texas y México.

Make no mistake about it: these people are victims. They are being exploited by open-border political activists & an agenda-driven media. In far too many cases, they’re exploited by human smugglers & criminal & drug cartels who seize on their hardship to undermine our laws. pic.twitter.com/n9tiXByij8 — Vice President Mike Pence (@VP) 30 de abril de 2018

La parada del Condado Imperial precede a una gira de recaudación de fondos de California por el vicepresidente en Beverly Hills y Malibu el mismo día. El líder de la mayoría de la Cámara, Kevin McCarthy, también se unirá a él en los esfuerzos de recaudación de fondos.