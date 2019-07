"Fuck the police", así hackearon el Twitter de Scotland Yard

Londres.- La policía de Londres fue víctima en la noche del viernes de un ataque de piratas informáticos que utilizaron su cuenta Twitter y su mensajería electrónica para difundir mensajes enigmáticos o injuriosos.

"FUCK THE POLICE", puede leerse en un correo electrónico enviado en la noche por la mensajería del servicio de prensa de Scotland Yard, entre otros correos más o menos comprensibles.

Su cuenta de Twitter (1.22 millones de seguidores) llamaba al mismo tiempo a la liberación de "Digga D", un rapero de 19 años encarcelado el año pasado con cuatro personas más por haber querido atacar a una pandilla rival con bates de béisbol y machetes, según la agencia Press Association.

Los mensajes pirateados en Twitter fueron eliminados más tarde.

With the incompetent Mayor of London, you will never have safe streets! https://t.co/pJqL1NjyvA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2019

Scotland Yard explica que la piratería parece haber concernido solamente a un servicio externo que administra sus herramientas de comunicación.

La policía de Londres "utiliza un proveedor en línea llamado MyNewsDesk para publicar comunicados de prensa y otros contenidos", indicó Scotland Yard.

"Pensamos que el único problema de seguridad concierne el acceso a nuestra cuenta MyNewsDesk", agregó la policía londinense.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aprovechó el incidente para emprenderla de nuevo con el alcalde de la capital británica, Sadiq Khan, que es a menudo objeto de los ataques del republicano.

"Con el alcalde incompetente de Londres, nunca tendrán calles seguras", tuiteó Trump, retuiteando una publicación de Katie Hopkins, editorialista acostumbrada a las polémicas, con una imagen de la cuenta pirateada de la policía londinense.