Hadis Najafi: de protestar en Irán por la muerte de Mahsa Amini a sufrir el mismo destino

Las protestas en Irán tras la muerte de Mahsa Amini siguen escalando a un punto donde las fuerzas gubernamentales arremeten con violencia a los manifestantes; los enfrentamientos se llevan a cabo en las ciudades de Tabriz, Urmia, Rasht y Hamedan y también hay algunos puntos de protestas en distritos de la capital, Teherán.

El último conteo indicaba que había cerca de 40 personas que habían perdido la vida, los informes se han dado a conocer a cuentagotas y de manera muy hermética, es así que las cifras oficiales varían mucho con números de organizaciones no gubernamentales.

La muerte que ha resonado recientemente ha sido la de una joven de 20 años, Hadis Najafi, que según un activista con sede en Estados Unidos, murió el miércoles tras recibir un disparo de las fuerzas de seguridad.

Además se habían compartido videos de Najafi en Twitter, en los que se la veía sin hiyab y protestando en Karaj, a 30 kilómetros al noroeste de Teherán.

La joven se convirtió en un símbolo de la lucha al viralizarse un video donde se le ve recogiéndose el cabello, para protestar.

En redes sociales circula la famosa imagen donde se le ve de espaldas, pero, tras su asesinato, la imagen va acompañada de mensajes lamentando su muerte y otrso con un tono de rabia.

Mujer vida y libertad

El domingo por la noche, en la capital, una multitud gritó consignas contra el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, de 83 años, incluyendo "Muerte al dictador", según imágenes difundidas por la oenegé Grupo Derechos Humanos en Irán (IHR), con sede en Oslo.

"Mujer, vida, libertad", corearon los manifestantes y algunas mujeres se arrancaron el velo y lo lanzaron a una pira y otras se cortaron el pelo a modo de protesta. Su grito fue secundado en manifestaciones celebradas este fin de semana en ciudades de todo el mundo, como Londres, París, Nueva York, Estambul y Atenas.

Mujeres protestando. Foto: Reuters

La oenegé IHR informó que al menos 57 personas han muerto, aunque señaló que los cortes de internet hacen que sea difícil confirmar las víctimas de las protestas, extendidas a varias ciudades.

Ya se han registrado más de mil 200 arrestos en el norte del país, única zona de Irán en la que las autoridades comunicaron cuántas detenciones efectuaron. Unas 450 personas fueron detenidas en Mazandaran y más de 700, en la provincia vecina de Gilan, según medios oficiales.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CJP) 18 reporteros han sido detenidos desde el inicio de las protestas.