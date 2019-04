Hay una gran emergencia nacional en nuestra frontera: Trump

A través de una publicación en Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que existe “una gran emergencia nacional” en la frontera con México.

Asimismo, Donald Trump dio a conocer que los demócratas trabajando en el Congreso con los republicanos pueden arreglar el Asilo “y otras lagunas legales rápidamente”.

“Los demócratas, trabajando con los republicanos en el Congreso, pueden arreglar el Asilo y otras lagunas legales rápidamente. Tenemos una gran emergencia nacional en nuestra frontera. ¡Hazlo ahora!”

Democrats, working with Republicans in Congress, can fix the Asylum and other loopholes quickly. We have a major National Emergency at our Border. GET IT DONE NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2019

Cabe mencionar que el fin de semana el mandatario estadounidense recortó la ayuda financiera a El Salvador, Honduras y Guatemala al aumentar el número de caravanas migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos.