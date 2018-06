"Hemos empezado el muro", anuncia Donald Trump

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que la separación de familias de inmigrantes detenidas tras cruzar la frontera "es el fallo de la mala legislación aprobada por los demócratas" y anunció que ha comenzado con el muro.

"Separar a familias en la Frontera es el fallo de la mala legislación aprobada por los demócratas. Las leyes de Seguridad Fronteriza deben ser cambiadas pero los demócratas no pueden ponerse de acuerdo! Hemos empezado el Muro", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.



Separating families at the Border is the fault of bad legislation passed by the Democrats. Border Security laws should be changed but the Dems can’t get their act together! Started the Wall. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de junio de 2018

El fin de semana, el presidente ya había calificado como "horrible" esta legislación, pese a que su gobierno ha respaldado esta política.



El mandatario comentaba así el creciente número de niños y padres separados en la frontera con México a raíz de la entrada en vigor de la política "tolerancia cero", impulsada en mayo por el fiscal general, Jeff Sessions, que busca frenar el flujo migratorio.



El Departamento de Justicia anunció el pasado 6 de mayo que presentará cargos penales contra todos los extranjeros que sean sorprendidos cruzando la frontera irregularmente, un esfuerzo que pretende frenar la inmigración clandestina.



Esta medida, conocida como "tolerancia cero", envía a los padres a custodia penal y a los niños a refugios financiados con fondos federales supervisados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.



Hasta ahora, los únicos datos hechos públicos sobre esta cuestión descubrieron que, entre el 6 y el 19 de mayo, un total de "658 niños y 638 adultos" han sido separados en la frontera sur del país con México, tal como explicó la semana pasada el subdirector del programa de operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Richard Hudson.



Trump ha criticado de manera reiterada las leyes migratorias estadounidenses como "las peores del mundo" y ha defendido la necesidad de fortalecer la seguridad fronteriza, con su polémico proyecto de construcción de un muro con México.