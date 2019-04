Hombre intenta prenderse fuego frente a la Casa Blanca

Un hombre intentó este viernes prenderse fuego frente a la Casa Blanca, pero agentes del Servicio Secreto, el cuerpo encargado de proteger al presidente de Estados Unidos y a su familia, impidieron que lo hiciera, informaron fuentes oficiales.

Los hechos tuvieron lugar a las 14.45 hora local, en la parte exterior de la valla que rodea a la residencia presidencial en la zona norte de los jardines, junto a la Avenida Pennsylvania.

"El individuo ha sido trasladado a un hospital local con lo que parecen ser heridas que no suponen una amenaza para su vida", señaló el Servicio Secreto mediante un mensaje divulgado en las redes sociales pocos minutos después del incidente.

The Secret Service has apprehended a man who tried to set himself on fire outside the White House. pic.twitter.com/d9K4MXN39n — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) 12 de abril de 2019

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso se movía en una silla de ruedas eléctrica cuando, de repente, "prendió su chaqueta en llamas".

"Agentes de la División Uniformada -del Servicio Secreto- actuaron de inmediato, apagaron el fuego y le prestaron los primeros auxilios", añade el mensaje.

Foto: AFP

Debido al incidente, las autoridades cortaron el tráfico en una calle aledaña, la Casa Blanca cerró sus accesos y durante unos minutos nadie pudo entrar ni salir del recinto.

Varios incidentes similares en los últimos años, protagonizados por individuos que han saltado la verja que protege la Casa Blanca, han motivado un aumento gradual de la seguridad en el perímetro de la residencia presidencial.

Foto: AFP

Incidentes en la era Trump

Foto: Reuters

En febrero del año pasado, una mujer estrelló su vehículo contra una de las vallas de seguridad que protegen el edificio, lo que obligó a cerrar temporalmente el complejo que alberga la residencia presidencial.

Este suceso se produjo minutos después de que el presidente de EU., Donald Trump, y el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, ofrecieran una rueda de prensa conjunta en la misma Casa Blanca.

Apenas un mes después, un hombre perdió la vida tras pegarse un tiro frente a la Casa Blanca por motivos desconocidos.