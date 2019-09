Humberto alcanzaría categoría de huracán esta noche

Miami.- La tormenta tropical Humberto se mueve hacia el norte con vientos de 70 millas por hora (110 km/h) que van a seguir aumentando hasta alcanzar la categoría de huracán este domingo por la noche sin amenazar a tierra, aunque las islas Bermudas deben estar atentas a su trayectoria.



Así lo señaló el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU. en su boletín de las 17.00 horas de Miami (21.00 GMT).



Humberto, según los aviones de reconocimiento, está lejos tanto de las islas del noroeste de Bahamas, cerca de las cuales pasó este sábado, como de las costas de Florida.



Se localiza a 210 millas (335 KM) al noroeste de la isla de Gran Ábaco y a unas 170 millas (270 KM) al este-noreste de Cabo Cañaveral, centro de Florida.

Tropical Storm #Humberto is strengthening and is forecast to turn east-northeastward, away from the United States. However, there is a significant threat of rip currents along parts of the southeastern U.S. coast and NW Bahamas. Full advisory: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/XQXwrtngLw — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 15, 2019



Sus vientos se fortalecieron a un máximo sostenido de 70 millas por hora (110 km/h), con ráfagas más fuertes, y se sienten con fuerza de tormenta tropical hasta 150 millas (240 km) del centro.



La velocidad de traslación es de 6 millas por hora (9 km/h), más lenta que hace doce horas.



El patrón de trayectoria muestra que Humberto seguirá avanzado en dirección norte y el lunes virará al noreste, seguido de un giro hacia el noreste y el este-noreste el martes y el miércoles.



El NHC advierte de lluvias en el centro norte de Bahamas y a partir del miércoles en Bermudas, archipiélago británico en el Atlántico.



Las costas del noroeste de Bahamas y del sureste de Estados Unidos se verán afectadas por corrientes marinas productos de las marejadas producidas por Humberto.

Mundo Hay 2 mil 500 desaparecidos tras Dorian, informan funcionarios de las Bahamas



En caso de que se cumpla el pronóstico del NHC y Humberto alcance la condición de huracán, será el tercero de la actual temporada de ciclones en la cuenca atlántica, que va del 1 de junio al 30 de noviembre. Antes fueron Barry y Dorian.



Además de Humberto, el NHC monitorea actualmente cuatro sistemas en la cuenca atlántica, uno de ellos en la parte central y oriental del Golfo de México y el resto en aguas abiertas del Atlántico.