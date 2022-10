Heroico rescate: hombre salva a su madre en silla de ruedas tras inundaciones de Ian en Florida

El huracán Ian se ha convertido hoy en día en uno de los desastres naturales con más afectaciones en Estados Unidos desde que tocó tierra el pasado miércoles en Florida.

Casas, carreteras, infraestructura eléctrica y hasta puentes que conectaban algunas islas con tierra firme fueron arrasadas por el fenómeno, y de acuerdo con los meteorólogos, la lluvia que cayó en dos días superó la que suele caer en seis meses.

Muchas han sido las tragedias que se han registrado, pues la comisión de médicos forenses de Florida dio cuenta de 68 muertes confirmadas por el paso de Ian, sin embargo, los medios locales aseguran que en la región hay más de un centenar.

Las imágenes que ha dejado el huracán muestran muchos afectados, sin embargo, la historia de un hombre en la región de Naples, una de las ciudades donde impactó Ian, se comenzó a hacer viral luego de que este nadara por las inundadas calles para salvar a su madre, la cual usa una silla de ruedas.

Heroico hijo salva a su madre de la inundación

John Lauder, quién también es residente de Naples y expolicia, contó que, tras poner a sus hijos a salvo en el ático de su casa, vio como una camioneta se encontraba flotando fuera de su domicilio, lo que provocó que a bordo de una tabla de surf saliera a las inundadas calles y nadara hasta el domicilio de su madre.

Lauder relata que al ingresar al lugar había más de un metro de agua, producto de la marejada ciclónica que ocasionó Ian, y que encontró a su madre sentada en su silla de ruedas con el agua hasta el pecho.

As Hurricane Ian battered Florida last week, leaving neighborhoods in Naples looking like they had been swallowed by a river, Johnny Lauder dove into the murky, debris-filled waters that others were trying to escape. https://t.co/sdOe9hiN9D pic.twitter.com/fL6sedKScr — The Washington Post (@washingtonpost) October 3, 2022

El valiente hijo explicó que logró poner a salvo a su madre sobre una mesa envuelta en mantas y decidieron esperar que el agua bajase para abandonar la casa en busca de un punto seguro.

"Nos tomó casi una hora llegar hasta donde hay un hotel en la esquina para encontrar un sitio seco", dijo el hombre, cuya casa y la de su madre resultaron destrozadas por el huracán. "Estamos bien. Una casa perdida y posesiones materiales perdidas, pero no perdimos vidas", señaló.

John Lauder señala que su madre sufrió de una condición en la piel como consecuencia de una infección que le dejó la inundación, y que ya se encuentra recuperándose en un hospital de Naples.

former police officer Johnny Lauder braved surging waters during #HurricaneIan to travel nearly a kilometre and rescue his mom (who uses a wheelchair) at her Naples home - our conversation on last night’s show https://t.co/M30dIIVxQY pic.twitter.com/pIhGB1DrOS — Ben O'Hara-Byrne (@Ben_oharabyrne) October 4, 2022

¿Cuáles son los costos estimados del huracán Ian en Florida?

Tras el paso del huracán, en Florida parte de la población aún permanecen en refugios levantados por las autoridades con más de 10 mil personas, según dijeron a los medios funcionarios de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), desplazadas en la zona.

Una vista aérea de las embarcaciones y propiedades dañadas después de que el huracán Ian causara una gran destrucción en Fort Myers, Florida / Foto: Reuters

La consultora estadounidense CoreLogic estima que el huracán Ian costaría a las aseguradoras hasta 47 mil millones de dólares y que esto afectará el crecimiento de Estados Unidos.

Según la corporación, las pérdidas ligadas al viento en las propiedades residenciales y comerciales alcanzarán de 22 mil a 32 mil millones de dólares para las aseguradoras, mientras que las pérdidas por inundaciones ascenderían de 6 mil a 15 mil millones.

“Se trata del huracán más costoso en Florida desde que el huracán Andrew tocó tierra en 1992. Un número récord de casas y propiedades se perdieron por las intensas y destructoras lluvias de Ian”, señaló CoreLogic en un comunicado.

El presidente Joe Biden recordó que los efectos han sido de lejos mucho más devastadores y advirtió que solo se está empezando a ver la magnitud de la destrucción que ha causado el huracán, entre "los peores de la historia de la nación".

"Llevará meses, años, reconstruir, y nuestros corazones están hoy con aquellos cuyas vidas han quedado devastadas por esta tormenta", dijo el mandatario.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, señaló que se ha logrado hasta el momento restablecer la electricidad a un 95 por ciento de los usuarios que la perdieron por Ian, aunque en el suroeste de este estado, la zona cero, el proceso de restauración de la energía tardará más.