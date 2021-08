Huracán Ida toca tierra en Louisiana y reaviva el recuerdo de Katrina

El huracán Ida tocó tierra en el estado de Louisiana, Estados Unidos, este domingo cerca del mediodía, 16 años después de que el huracán Katrina arrasara con la misma zona. Antes de alcanzar la costa, el fenómeno meteorológico alcanzó la categoría 4, con vientos de hasta 240 km/h.

"Encuentre el ambiente más seguro de su casa y quédese ahí hasta que la tempestad haya pasado", escribió el gobernador del estado, John Bel Edwards, en su cuenta de Twitter.

Lluvias y vientos fuertes ya se sentían desde la mañana en las desiertas calles de Nueva Orleans, en una ciudad llena de ventanas tapiadas y casas rodeadas con bolsas de arena a la espera de este huracán que ha sido catalogado como "extremadamente peligroso".

El gobernador dijo que Ida –que sumó fuerza al acercarse a tierra firme por las cálidas aguas del Golfo– sería una de las mayores tormentas en golpear Luisiana desde la década de 1850.

Para el mediodía del domingo, algunas zonas de la localidad de Grand Isle, en una isla barrera ubicada al sur de Nueva Orleans, ya comenzaban a inundarse por el aumento del nivel de las aguas, según reportó CNN.

En medio de advertencias urgentes sobre posibles daños catastróficos, la mayoría de los residentes siguieron las recomendaciones de las autoridades de abandonar la zona. Y un récord de personas saturaron las carreteras de salida de Nueva Orleans en los días previos a la llegada de Ida.

El huracán ya dejaba sentir sus efectos tierra adentro, con más de 120 mil clientes que estaban sin electricidad al mediodía del domingo, según el sitio poweroutage.us. Por otro lado, el nivel del mar ya estaba más de un metro y medio por encima de su nivel habitual en varios lugares, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

En un vecindario del este de Nueva Orleans, a primera hora del domingo algunos residentes realizaban ajustes de último minuto para prepararse.

"No estoy seguro de estar preparado", dijo Charles Fields, quien en ese momento aún llevaba para el interior de su casa sus muebles de jardín, "pero tendremos que enfrentarlo".

Ida será una prueba importante

El gobernador Edwards advirtió el domingo que Ida será "una importante prueba" para el sistema de prevención de inundaciones del estado. Explicó a CNN que se estima que cientos de miles de residentes evacuaron.

La tormenta "trae varias dificultades retadoras para nosotros, con los hospitales tan llenos de pacientes de covid", dijo también.

El estado sureño, con una baja tasa de vacunación, ha estado entre los más golpeados por la pandemia. Con dos mil 700 al sábado, las hospitalizaciones están cerca de los niveles más altos de la pandemia.

Este domingo se cumple, además, el decimosexto aniversario de Katrina, el devastador huracán que inundó el 80% de Nueva Orleans, dejando mil 800 muertos y miles de millones de dólares en daños.

"Es muy doloroso pensar en otra tormenta poderosa con el huracán Ida tocando tierra en ese aniversario", había dicho previamente Edwards.

Lluvias de entre 25 y 46 cm son esperadas en el sur de Luisiana hasta el lunes, e incluso de un poco más en algunas zonas.

Contra el huracán y la pandemia

La Casa Blanca dijo el domingo que agencias federales han desplegado más de dos mil trabajadores de emergencia en la región –incluidos 13 equipos urbanos de búsqueda y rescate– junto a suministros de comida y agua, así como generadores eléctricos.

Autoridades locales, la Cruz Roja y otras organizaciones han preparado docenas de refugios para al menos 16 mil personas, añadió la Casa Blanca.

Los planes para hacer frente al huracán y para activar los refugios se han visto complicados por el Covid-19.

El presidente Joe Biden, quien declaró el estado de emergencia en Luisiana, urgió el sábado a que cualquier persona que esté en los refugios porte mascarillas y mantenga la distancia de seguridad.

Ida había previamente tocado tierra el viernes por la noche en el oeste de Cuba con categoría 1, dejando algunos daños materiales y cortes de energía, según el diario Granma.

Apenas la semana pasada, la costa este de Estados Unidos, desde Nueva York hasta Nueva Inglaterra, recibió el impacto del huracán Henri, el primero en alcanzar la región en al menos 30 años.

Los científicos han advertido sobre un aumento en la cantidad de ciclones fuertes a medida que la superficie del océano se calienta debido al cambio climático, lo que representa una amenaza cada vez mayor para las comunidades costeras del mundo.