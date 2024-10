Escribe tu nombre en la pierna: la medida en Florida ante posibles víctimas del huracán Milton

El huracán Milton se encuentra a horas de tocar tierra en Florida, EU, por lo que las autoridades estadounidenses han pedido a los habitantes que evacuen ante el peligro para la vida que representa.

Aunque miles personas han abandonado las zonas más delicadas de las cosas de ese estado, muchos otros se han quedado en sus casas con la esperanza de que el impacto de Milton cause los menores estragos posibles.

No obstante, el jefe de policía de la isla de Anna Maria, William Tokajer, durante una entrevista para CNN, lanzó una fuerte advertencia para los ciudadanos, anticipando que el fenómeno meteorológico arrebatará algunas vidas a su paso.

“Si usted no ha evacuado, váyase. Si no hace caso, está sólo. También podría tomar un plumón y escribir su nombre y número de seguro social en la pierna para que tengamos un contacto cuando lo encontremos, porque no va a ser bueno para usted.

Autoridades de Florida se preparan para identificar cuerpos

En la bahía de Tampa, la policía también solicitó que los ciudadanos se tomen en serio las alertas de evacuación. En caso de que no hayan podido salir de la ciudad, han recomendado que las personas se tomen una fotografía para poder reconocer la forma en que estaban vestidos en caso de que pierdan la vida.

“Tomen una foto de su ropa para nosotros poder identificarlos después de la tormenta. La realidad es que la tormenta va a ser mortal. Que tomen un plumón y escriban su nombre y fecha de nacimiento, se nos hará más fácil después con el rescate para poder recuperar los cuerpos”, expresó una policía de Tampa en un video que se ha vuelto viral en TikTok.

Aunque Milton se debilitó ligeramente a categoría 3, en una escala de 1 a 5, su tamaño aumentaba a medida que se acercaba a Florida y seguía siendo "un huracán de gran intensidad extremadamente peligroso", señaló el Centro Nacional de Huracanes.

Más de 30 mil personas ya se encuentran a resguardo en los 149 refugios habilitados a lo largo de Florida ante el inminente embate del huracán Milton, que se espera toque tierra por la noche en la costa oeste central, donde ya se registran tornados y vientos con fuerza de tormenta tropical.

En conferencia de prensa, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, precisó que los refugios abiertos tienen capacidad para albergar a más de 200 mil personas e instó una vez más a los residentes en zonas de evacuación obligatoria a que lo hagan con urgencia.

