El destructor paso del huracán Milton por Florida en fotos

Tras el paso del huracán Milton por Florida, dejó un rastro masivo de destrucción en múltiples zonas del estado sureño en Estados Unidos y severas inundaciones. Sin mencionar que hasta el momento las autoridades locales han reportado 10 personas fallecidas.

Milton entró a Florida como un huracán de categoría 3 el pasado miércoles, causando todo tipo de destrozos, no obstante, antes de su llegada se dieron repentinos tornados en distintas zonas de Florida, siendo St. Lucie, en la costa este, la más afectada. Lugar donde incluso perdieron la vida 5 personas.

En total aparecieron al menos 38 "tornados de giro rápido", si bien los floridanos saben sortear los huracanes y la zona está preparada para ellos, la cantidad e intensidad de estos "tornados de giro rápido" que brotaron del huracán Milton es algo nuevo.

Según los expertos, este tipo de tornados, creados a partir de los huracanes, se denominan "tornados de giro rápido" o "gustnados". De hecho, la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica (NOAA, por sus siglas en inglés) no los identifica como tornados, sino como eventos de viento de tormentas eléctricas.

Las autoridades locales tampoco han podido precisar la cantidad de personas atrapadas que aún necesitan ser rescatadas, pero se han recibido más de 900 llamadas de emergencia relacionadas con la actividad de tornados en la región.

Entre los múltiples destrozos de Milton, el viento voló parte del techo del estadio de los Tampa Bay Rays de la MLB e incluso tiró una grúa de construcción que se derrumbó contra un edificio en el centro de San Petersburgo, Florida.

Cabe mencionar que los reclamos por daños tras el paso de Milton por Florida, podría tener un impacto para los seguros de entre 50 mil y 60 mil millones de dólares, según estimaciones de la industria, que está preparada para absorber este impacto, según las distintas estimaciones dadas a conocer este jueves.

Dicho costo tendría repercusiones en la industria de seguros mundial, señala la revista Insurance Business, que lleva la cifra hasta los 60 mil millones.

Cabe mencionar que las autoridades estadounidenses advirtieron a la población de Florida sobre el riesgo inminente de no evacuar la zona durante el paso de Milton. El miércoles hasta 5,5 millones de personas estaban obligadas a evacuar ciertos condados del estado previo a la llegada del huracán. Situación que provocó una de las mayores evacuaciones de la historia floridense, según datos de la Agencia Federal de Emergencias (FEMA).

No obstante, sólo un poco más 3 millones de personas evacuaron las zonas de riesgo inminente como Orlando, Tampa, Sarasota y Fort Myers.

El huracán, que ya está en mar abierto y se mantiene en la categoría 1, presenta vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

"Las condiciones de tormenta tropical y marejada ciclónica continúan a lo largo de partes de la costa sureste de Estados Unidos y el extremo noroeste de las Bahamas", detalla el NHC en el boletín.

En la trayectoria prevista, el centro de Milton continuará alejándose de la costa este de Florida y pasará hoy por el norte de Bahamas.

Tanto el presidente de EU Joe Biden, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, han subrayado este jueves por separado que apenas están en el recuento de los daños tras el impacto de Milton.

