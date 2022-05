“Vuela alto con los ángeles”: así despiden papás a sus hijos que murieron en tiroteo de Texas

Mensajes desgarradores, historias tristes que provocan un nudo en la garganta y rostros de pequeños que no superaban los diez años... No hay palabras para describir lo que viven los padres y familias de las 21 víctimas del tiroteo en la escuela primaria de Texas, Estados Unidos.

La mañana del martes 24 de mayo, la primaria Elementary School de Uvalde se convirtió en un infierno después de que Salvador Ramos, de 18 años, perpetrara una masacre que cobró la vida de 19 niños y dos adultos, en uno de los tiroteos más mortíferos efectuados en un colegio de EU.

Quiénes son las víctimas del tiroteo en Texas

De acuerdo con diversos medios locales, durante horas las familias de los estudiantes del centro educativo esperaron en agonía para saber si los pequeños habían sobrevivido al ataque, incluso tuvieron que proporcionar muestras de ADN para ayudar a los investigadores a la identificación de los cuerpos.

Así, como poco a poco han comenzado a darse a conocer los nombres de las víctimas, así como algunas historias del tiroteo, donde el atacante terminó ultimado a tiros por parte de la policía.

Xavier López

El primer alumno en ser identificado públicamente por su familia fue Xavier López, de 10 años.

López y su madre habían estado juntos durante una ceremonia de entrega de premios en la escuela en la mañana del martes, justo unas horas antes del tiroteo.

Fue precisamente la madre del pequeño, Felicha Martínez, quien confirmó su muerte al diario Washington Post y describió a su hijo como un niño divertido, que jamás estaba serio y esperaba con ansias ir a la escuela secundaria. “Era divertido, nunca estaba serio y su sonrisa… esa sonrisa que nunca olvidaré, siempre alegraba a cualquiera”.

A Xavier "le encantaba bailar", dijo su tío Benito Martínez a Fox News el martes por la noche. "¡Imagínense! Hasta bailaba lleno de sudor, no le importaba", contó sobre el pequeño de cabello oscuro. "El domingo pasado estuvo en el cumpleaños de mi hija", recordó. "Y estaba bailando".

Jailah Nicole

Ella es una de las pequeñas que desgraciadamente perdió la vida durante este terrible acontecimiento y cuya madre, Verónica Luevanos, en entrevista para el programa Despierta América, narró cómo fueron los últimos minutos que la vio con vida antes de marcharse al colegio. Su sobrino también murió en el ataque.

“Fui a levantarla para la escuela, pero ella no quería ir a la escuela y todo el tiempo le gusta ir; le dijo a su papá: ‘papá puedo quedarme acá en la casa’ y dijo ‘pues dile a tu mamá, está bien’. Y todo el tiempo le gusta ir a la escuela, pero ayer no quería ir y yo creo que ella sabía que algo iba a pasar”, lo dijo llorando, mientras narró que también perdió a uno de sus sobrinos: "Hablé con mi hermano ahorita y la están pasando duro. Mi sobrino también tenía 10 años”.

José Flores Jr.

De acuerdo con una entrevista concedida a CNN por el padre de José Flores Jr., el pequeño de 10 años se encontraba en cuarto grado y amaba, tanto los videojuegos como el beisbol; era el mayor de sus dos hermanos y lo describió como un niño increíble que "siempre estaba lleno de energía”.

Amerie Jo Garza

Amerie Jo Garza, una niña pequeña con una sonrisa enorme, acababa de celebrar su décimo cumpleaños a mediados de mayo.

Durante muchas horas el martes 24, su padre Ángel Garza no tuvo noticias de su hija. "No pido mucho o casi no posteo aquí pero por favor ya han pasado siete horas y todavía no tengo noticias de mi amor", escribió en Facebook, junto con una foto en la que abrazaba a su hija, sentada en su regazo con un vestido rosado.

Unas horas después, nueva publicación en Facebook: "Gracias a todos por sus oraciones y por ayudarme a encontrar a mi bebé", publicó. "Mi amorcito ahora vuela alto con los ángeles allá arriba".

"Te amo, Amerie Jo", escribió. "Cuida a tu hermanito por mí" y dio un consejo a los padres de familia: "Por favor, no den un segundo por sentado. Abracen a su familia. Díganles que los aman".

Muchos han llamado a Amerie Jo como "la pequeña heroína”, porque fue quien intentó llamar al 911 para pedir auxilio, luego de que Salvador Ramos les advirtiera que morirían. Un acto que le costó la vida a la pequeña tras recibir una lluvia de balas, según lo narrado por su abuelita al Daily Mail.

Makenna Lee Elrod

Tras conocerse lo que pasaba en la primaria, la familia de Makenna, de 10 años, la buscaron desesperadamente, hasta que les confirmaron su muerte. "Es bastante triste lo que se está convirtiendo este mundo”, comentó un amigo de la familia, Brandon Elrod, a algunos medios.

Annabell Guadalupe Rodríguez y Jackie Cazares

Annabell murió en la tragedia y, según ha declarado su familia a San Antonio Express, la menor había obtenido un certificado por estar en el cuadro de honor de AB. Desafortunadamente también su prima Jackie Cazares perdió la vida.

Ellie García

"Nuestra Ellie era una muñeca", dijo su padre, Steven García, en Facebook. "Era la más feliz del mundo…¡Iba a hacer de DJ para ella en su fiesta como me pidió!", aseguró en una publicación.

"Mamá y papá te aman, nunca lo olvides y por favor trata de quedarte a nuestro lado, amor", agregó.

La madre de Ellie, Jennifer Lugo, también publicó muchas fotos de su hija en las redes sociales.

"Tengo el corazón roto", escribió, junto a una foto de Ellie, con un lazo blanco en el pelo y una gran sonrisa en su primera comunión el año pasado. "¡Te extraño, mi bebé!", dijo Lugo.

También tenía 10 años otra víctima identificada hasta ahora: Rojelio Torres.

El último alumno identificado por el momento es Uziyah García, cuya muerte fue confirmada a los medios por su abuelo, Manny Renfro.

Maestras Eva Mireles e Irma García

Las maestra Eva Mireles e Irma García murieron en el tiroteo junto a 19 sus alumnos. Todos ellos se encontraban en la clase en la que se atrincheró el agresor, Salvador Ramos.

La primera en ser identificada fue la maestra Eva, de 44 años y que trabajaba como profesora de educación especial.

Su tía, Lydia Martínez Delgado, dijo a ABC News: “Estoy furiosa porque estos tiroteos continúan. Estos niños son inocentes. Los rifles no deberían estar fácilmente disponibles para todos. Esta es mi ciudad natal, una pequeña comunidad de menos de 20 mil habitantes. Nunca imaginé que esto les sucedería a seres especialmente queridos”.

La otra maestra fallecida es Irma García, según indicó al canal televisivo NBC su hijo, Christian García.

La profesora llevaba 23 años ejerciendo de docente en el centro escolar y, según la versión de su hijo, se erigió en escudo humano para proteger a sus estudiantes durante el tiroteo.

