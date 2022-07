Identifican al tirador de Highland Park, Illinois; creen que puede estar armado

Las autoridades de Highland Park, Illinois han identificado como probable sospechoso del tiroteo que dejó al menos seis personas muertas y 16 hospitalizadas, a un joven de 22 años llamado Robert E. Crimo.

Se cree que puede estar conduciendo un vehículo Hyundai plateado modelo 2010.

Creen que está armado y que puede ser peligroso, por tanto, exhortan a la población a tener cuidado.

BREAKING: A 22-year-old “person of interest has been identified” following mass shooting in Highland Park, Illinois, authorities say. https://t.co/K27Tjyz28I pic.twitter.com/Ga4Jrs5oTx — ABC News (@ABC) July 4, 2022

En rueda de prensa un comandante de la policía del condado de Lake, Illinois, señala que el tirador pudo haber disparado desde un tejado a la multitud que había acudido a un desfile para festejar el Día de la Independencia de Estados Unidos.

El sospechoso, que sigue a la fuga, usó un "rifle de alta capacidad" para disparar contra el público en un acto "muy aleatorio", "muy intencional" en un día "muy triste", añadió Christopher Covelli de la policía del condado de Lake, al que pertenece Highland Park.

Tiroteo durante desfile deja seis personas muertas

Un tiroteo durante el desfile por el aniversario de la independencia de Estados Unidos en Illinois dejó al menos seis personas muertas y 16 hospitalizadas.

Los disparos tuvieron lugar en la localidad de Highland Park, donde se realizaba un desfile por las celebraciones del 4 de julio, cuando se conmemora la independencia de EU.

Uno de los jefes de la Policía local informó que el número de fallecidos había subido a seis, de los cinco de los que se había informado anteriormente, y explicó que hay docenas de personas heridas graves".

Se espera que la cifra aumente.