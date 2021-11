Implantan primera prótesis ocular impresa en 3D

Un paciente londinense se convirtió en el primero del mundo al que se le implantó una prótesis ocular impresa en 3D, informó el hospital de la capital británica que lleva a cabo la operación.

Steve Verze “es la primera persona del mundo en recibir un ojo impreso en 3D creado completamente de forma digital”, afirmó el Moorfields Biomedical Research Centre en un comunicado.

La utilización de la impresión en 3D debe reducir a la mitad el proceso de fabricación de la prótesis, que en la actualidad tarda seis semanas, precisó el hospital.

“Necesito una prótesis desde los 20 años, y siempre me he sentido acomplejado por ello”, explicó Varze, un ingeniero londinense en la cuarentena.

“Cuando salgo de casa, a menudo me miro en el espejo y no me gusta lo que veo”, añadió. “Este nuevo ojo”, que pudo probar a principios de noviembre, “es fantástico y (...) sólo puede ir a mejor”.

Los implantes acrílicos actuales requieren que se haga previamente un molde de la cuenca del ojo, un procedimiento engorroso, especialmente para los niños, antes de colocarlos y pintarlos.

Con la versión en 3D, basta con un simple escaneo. Un programa informático elabora un modelo en tres dimensiones y los resultados se envían a una impresora en Alemania, que produce el ojo en dos horas y media.

Más rápido de hacer, este ojo falso también parece más natural, ya que permite que la luz pase a través de toda su profundidad.

“Esperamos que este ensayo clínico nos proporcione pruebas sólidas del valor añadido de esta nueva tecnología y de la diferencia que supone para los pacientes. Está claro que tiene el potencial de reducir las listas de espera”, comentó el profesor Mandeep Sagoo, oftalmólogo del hospital.

Primera vez que se implanta una prótesis impresa en 3D / Cortesía | 3DPRINT.COM

Según la Moorfields Eye Charity, más de 8 millones de personas en todo el mundo tienen una prótesis ocular, debido a una deformación, enfermedad o traumatismo. La organización señala que las técnicas de fabricación han cambiado poco en los últimos 50 años.

Otros tipos de prótesis en 3D

Sin embargo, esta no es la primera vez que se implanta una prótesis impresa en 3D. Se ha hecho con otras partes del cuerpo como manos, muñecas y brazos completos.

Hace dos años, el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, de Granada, realizó una operación de muñeca a un paciente de 28 años al que han implantado una prótesis personalizada y elaborada en 3D que iba anclada a sus huesos.

En ese momento, la agencia EFE informó que el delegado de Salud local, Indalecio Sánchez-Montesinos, dijo que antes de esta intervención, que también fue pionera en su momento, el paciente tenía afectada una de las articulaciones más importantes, lo que fue solventado con una impresión en 3D fabricada por una empresa del Parque Tecnológico de la Salud (PTS).

“Esta ciencia ficción es ya una realidad, este es nuestro sistema sanitario público”, resumió Sánchez-Montesinos.

Los médicos responsables de la intervención, Enrique López Herrada y David Peris, detallaron que el joven tenía limitado el movimiento de la muñeca por la afección al hueso semilunar, al que había dejado de llegar la sangre y que presentaba necrosis.

Su diagnóstico llegó como es habitual en esta enfermedad cuando la dolencia estaba en un estado avanzado, ya con pequeñas fracturas que hacen que el hueso colapse y deje sin movimiento la muñeca.

“Solo quedaba la cirugía de rescate, que sirve para el dolor pero que deja movilidad en los dedos y no en la muñeca”, dijo López Herrada que, con el equipo especializado, buscó alternativas.

La tecnología de impresión en 3D aplicada a traumatología comenzó en Estados Unidos en 2016 y ha sido la alternativa para que muchos pacientes continúen con una vida tan normal como sea posible. Con información de AFP y EFE.





