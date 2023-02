Incendio en fábrica de Ohio deja al menos 13 personas lesionadas

Un fuerte incendio sucedió a un par de explosiones en una fábrica acerera en Bedford, Ohio, lo que ha dejado como saldo al menos 13 personas lesionadas, una de ellas de gravedad.

De acuerdo con el medio estadounidense Fox 8 News, testigos reportaron una fuerte explosión alrededor de las 14:00 horas en la fábrica I. Schumann & Co.

El Departamento de Bomberos de Oakwood Village confirmó que al menos 13 personas resultaron lesionadas en medio del siniestro, una de ellas con heridas de gravedad. El capitán Brian DiRocco comentó al mismo medio que varias de las víctimas presentaban quemaduras.

SkyFOX is live right now over a massive fire at a Bedford metal factory. Here's what we know so far: https://t.co/7PFiTOsd4L pic.twitter.com/5meU44Vtpj — fox8news (@fox8news) February 20, 2023

Mundo ¿Otro Chernóbil? Lo que sabemos del desastre ambiental tras derrame de químicos en EU

Aunque las llamas provocaron una gran columna de humo, visible desde varias zonas cercanas, los cuerpos de emergencia que trabajan en el lugar informaron que el fuego está controlado.

Elementos de diferentes demarcaciones cercanas acudieron para atender el siniestro registrado la tarde de este lunes.

En este sentido, autoridades alertaron a los habitantes de las zonas circundantes que el olor a aceite quemado puede ser perceptible desde varios puntos; sin embargo pidieron no reportarlo al número de emergencias para evitar que los recursos que puedan canalizarse al combate del siniestro se dispersen.

Hasta el corte de las 17:00 horas se desconoce cuáles fueron las causas del incendio.