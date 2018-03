El incendio de un autobús obligó a desalojar una parte del aeropuerto de Stansted, en Londres, Inglaterra.





El fuego consumió todo el autobús, y se desconoce la causa.

View from inside the Terminal of a coach Fire at London Stansted Airport pic.twitter.com/q24f6Q4UHe — Flight Alerts ⚠ (@FlightAlerts777) 30 de marzo de 2018

Autoridades del aeropuerto informaron que no se reportaron heridas y que algunos vuelos podrían verse afectados, sin que hasta el momento se haya cancelado ninguna salida ni llegada.