Incendio de una rueda de la fortuna en Alemania deja 65 personas heridas

La Policía de Sajonia, estado federado del este alemán, informó este domingo de que un total de 65 personas necesitaron atención médica la noche del sábado a causa de un incendio de una noria de 38 metros de altura en un festival celebrado en el municipio de Großpösna, cerca de la ciudad de Leipzig.



De esas 65 personas, 16 quedaron heridas y fueron transportadas desde el lugar de los hechos a varios hospitales, según un comunicado policial, que aseguró que no se teme por la vida de ninguno de los heridos.



El fuego pudo ser extinguido gracias a las labores de los bomberos, mientras que a cuatro heridos hubo que atenderles por quemaduras mientras que otra persona sufrió lesiones por una caída.

Entre los heridos, los hubo que recibieron cuidados médicos por haber estado en contacto con el humo del incendio, según un comunicado policial.

El suceso se produjo al iniciarse sobre las 19:00 GMT del sábado un fuego que afectó principalmente a dos cabinas de las 24 que componían la noria, tras incendiarse primero el material situado bajo la noria por motivos que se desconocen aún.