Incendio en Torre Trump de Nueva York deja al menos dos heridos

NUEVA YORK.- Al menos dos personas resultaron heridas por un incendio ocurrido en la azotea de la Torre Trump de Nueva York, propiedad del presidente estadounidense Donald Trump, informó el Departamento de Bomberos de la ciudad.

Los bomberos recibieron una llamada de incendio a las 7 de la mañana hora local en el icónico edificio de la Quinta Avenida neoyorquina.

Según las autoridades, los heridos son un bombero y un civil, y el fuego ya ha sido controlado.

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP — TODAY (@TODAYshow) 8 de enero de 2018

"Hubo un pequeño fuego eléctrico en la torre de refrigeración en la azotea de la Torre Trump. El Departamento de Bomberos de Nueva York llegó aquí en apenas minutos e hicieron un trabajo increíble", aseguró Eric Trump, uno de los hijos del presidente estadounidense en su cuenta de Twitter.

El presidente Trump se encuentra en la Casa Blanca y en su agenda diaria tiene previsto viajar esta tarde a Nashville (Tennessee) para ofrecer un discurso en la Convención anual de la oficina de granjeros de EU y posteriormente a Marietta (Georgia) para asistir a la final de la liga universitaria de fútbol americano.