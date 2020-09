¿Como en Marte? Fuertes incendios en California tornan el cielo naranja

Como si fuera una escena de Marte, áreas de la costa oeste de Estados Unidos amanecieron este miércoles con cielos anaranjados a consecuencia de los incendios forestales que se han extendido rápidamente, destruyendo hogares y obligando a miles de personas a evacuar en California, Oregón y Washington.

De acuerdo a NBC News, este miércoles una mezcla de niebla y humo consecuencia de semanas de incendios envolvió pueblos y ciudades en una neblina que no permitió ver el amanecer.

Foto: Cortesía | NBC News

“Aún está oscuro como si fueran las 6 am, pero ya son las 8, lo cual es extraño en sí mismo”, dijo Kim Hart, de 48 años, quien vive en el vecindario Hayes Valley de San Francisco, al medio antes mencionado.

A través de redes sociales, diversos usuarios compartieron impactantes imágenes en tonos sepia, de las calles, haciendo comparaciones con películas del fin del mundo. Las cámaras web regionales mostraban cielos anaranjados brillantes.

“Se siente espeluznante. El aire tiene un olor extraño ”, dijo Hart, residente del área.

Los cielos llenos de humo aumentan el miedo y la tensión incluso para los residentes cuyas casas aún no están en peligro de ser desalojadas.

Foto: Cortesía | NBC News

El incendio de Sierra Nevada, el que más rápido avanza

De todos los incendios actualmente activos, el de la Sierra Nevada (este del estado) es el que más rápido se ha extendido en las últimas horas, calcinando unas sesenta casas en el pequeño pueblo de Big Creek y obligando a evacuar por completo la población de Auberry, de 2.500 habitantes.



Además, el fuego forzó el domingo la evacuación en helicóptero de más de 200 personas que se encontraban en la popular zona de acampada de Mammoth Pool.

Desde que se inició el viernes, el fuego de Creek -como ha sido bautizado por el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (CAL FIRE)- ya ha quemado casi 66.000 hectáreas.

Foto: Cortesía | NBC News

Los incendios también están afectando la zona sur de California, en lugares relativamente cercanos a las ciudades de Los Ángeles y San Diego.

Este es el caso del incendio forestal en el Bosque Nacional Los Padres, cuyas llamas han causado heridas a 14 bomberos y operadores de excavadoras, uno de ellos de gravedad, informó este miércoles el Servicio Forestal de EU.

El fuego, denominado "Incendio Dolan" por las autoridades, ha quemado más de 29.000 hectáreas desde que comenzó el 18 de agosto y solo está contenido en un 40 %, ya que las fuertes temperaturas del último fin de semana aumentaron la actividad de las llamas.

“There’s fire on all sides, all around us.” Absolutely terrifying video from Mammoth Pools where 200+ people were trapped when the Creek Fire exploded pic.twitter.com/xDb8huwWKe — Brian Kahn (@blkahn) September 6, 2020

Temperaturas récord y vientos calientes

Las perspectivas de cara a los próximos días, de acuerdo con el Servicio Meteorológico de EU, son negativas por tres motivos principales: las temperaturas récord de los últimos días, la sequedad en el ambiente y los fuertes vientos.



En concreto, el Servicio Meteorológico advierte de fuertes vientos "Diablo", calientes y secos, y que normalmente se dan en la zona de la bahía de San Francisco y en otros puntos del norte de California durante estas fechas.

El aire es insalubre para la población. Foto: Carlos Luna | El Sol de Tijuana

Estas condiciones meteorológicas no solo pueden propiciar nuevos incendios, sino también ocasionar "grandes dificultades" para contener los que están activos, como el fuego Bear, que afecta a los condados de Butte y Yuba, a unos 130 kilómetros al norte de la capital del estado, Sacramento.



"Una amenaza meteorológica de incendio de elevada a crítica continuará durante el miércoles en gran parte de la costa oeste", advierte el servicio nacional.

Con información de EFE