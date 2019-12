Indagan terrorismo tras ataque a base militar de Florida

MIAMI. La policía estadounidense investiga si el saudita que mató a tres personas en un tiroteo en una base militar de Florida, donde recibía formación, actuó solo o contó con cómplices.

Según el diario The New York Times , que cita a una fuente anónima, seis ciudadanos sauditas fueron interrogados en el lugar del ataque, entre ellos dos que habían filmado el hecho.

El periódico añade que el tirador había enseñado vídeos de tiroteos masivos durante una fiesta celebrada el jueves por la noche, según una fuente conocedora de la investigación.

Un miembro del Ejército del Aire saudita de 21 años, identificado por el FBI como Mohamed Alshamrani, mató a tres personas e hirió a siete el viernes cuando abrió fuego con un arma corta en una sala de clase de la base de Pensacola, antes de que la policía lo abatiera.

Un responsable estadounidense recogido por The New York Times aseguró que el atacante no tiene vínculos con ningún grupo terrorista.

"Los motivos del tirador todavía se desconocen", indicó en Twitter la oficina de Jacksonville de la policía federal (FBI).

Por su parte, en una rueda de prensa, la agente especial del FBI Rachel Rojas dijo que, como todos los casos de este tipo, está investigando el tiroteo con la "presunción de que es un acto terrorista", pero aun no se ha llegado a una conclusión.

Antes de su ataque había tuiteado mensajes hostiles hacia Estados Unidos, informó el grupo de vigilancia de movimientos yihadistas SITE.

"Estoy contra el mal, y Estados Unidos se convirtió en su conjunto en nación del mal", escribió el asaltante.

En tanto, congresistas demócratas y republicanos coincidieron en que los intercambios militares entre Washington y Riad deben ser examinados de cerca.