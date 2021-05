Indígenas de Ecuador otorgan bastón de mando al presidente Guillermo Lasso

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, recibió hoy el bastón de mando de los pueblos indígenas del país en una ceremonia ancestral celebrada en el páramo andino de la comunidad de Tamboloma, en la provincia de Tungurahua (centro), dos días después de la toma de posesión oficial del cargo.

Lasso, un ex banquero conservador de 65 años, estuvo acompañado en la ceremonia por su esposa María de Lourdes Alcívar, el vicepresidente Alfredo Borrero y el gabinete ministerial, además de representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.

Un coro de niños indígenas cantando en quechua dio la bienvenida a Lasso, en medio de un escenario multicolor rodeado del páramo de la cordillera de los Andes y la asistencia de unos mil 500 invitados de las comunidades indígenas, quienes ondeaban banderas del país.

El acto se llevó a cabo en quechua, con traducción simultánea al español.

En el centro del escenario se formó la "chakana", el símbolo más importante de la cultura andina, donde se desarrollan los rituales ceremoniales, adornado con granos, pétalos de flores, frutas, piedras, plantas medicinales y agua.

En medio de música andina y el olor a palo santo, líderes indígenas entregaron a Lasso el bastón de mando, el cual fue previamente purificado en un ritual basado en los principios ancestrales de: "ama quilla, ama shua, ama llulla" que significan no mentir, no robar, no ser ocioso.

El bastón de mando, que es un báculo de madera en el que están tallados el sol, la luna y una serpiente, es un elemento importante en la cosmovisión andina que simboliza respeto y representa la autoridad.

Además del bastón, Lasso, recibió un látigo y un poncho rojo, todos símbolos indígenas.

El prefecto de la provincia de Tungurahua, Manuel Caizabanda, afirmó en el acto que éste es un día de fiesta para los indígenas al entregar el bastón de mando como muestra de amistad, confianza y compromiso entre los pueblos y el presidente del país.

"La entrega del bastón de mando significa en el mundo indígena transferir el poder de los pueblos, no sólo espiritual y moral, sino también los buenos deseos y las energías positivas de la 'Pachamama' (Madre Tierra)", dijo Caizabanda, al tiempo que pidió a Lasso atender las necesidades del sector indígena.

El acto, acompañado por danzas ancestrales, fue aprovechado por líderes indígenas para plantear al presidente Lasso una serie de demandas sociales como la ejecución de obras y apoyo a los sectores agrícola y ganadero.

El presidente pronunció un discurso en el que agradeció la entrega del bastón de mando y dijo que su gobierno ha convocado al encuentro de todos los ecuatorianos en la diversidad.

"Quiero agradecer por organizar esta ceremonia para la entrega del bastón de mando que lo recibo con humildad, que lo recibo comprometido con todos ustedes para llevar a cabo y hacer realidad los sueños de prosperidad, de un pueblo que quiere avanzar, que quiere progresar", afirmó el mandatario.

Lasso, quien ganó la Presidencia en la segunda vuelta electoral del pasado 11 de abril con el apoyo de las provincias de la Sierra y Amazonía, que concentran gran población indígena, pronunció una parte de su discurso en quechua, lo cual fue respondido con aplausos.

El mandatario hizo varios ofrecimientos a los indígenas, como el impulso de proyectos de canales de riesgo y acequias, la reactivación de las escuelas rurales, impulsar la educación intercultural bilingüe y la entrega de créditos para los sectores agrícola y ganadero.

"Vamos a permitir la importación con menos aranceles para maquinaria e insumos agrícolas para que cueste menos producir (...) Vamos a reforzar controles en nuestras fronteras para evitar el contrabando de productos agrícolas que vienen del exterior", apuntó Lasso.

Agregó que no permitirá una "competencia ilegal para los pequeños agricultores y ganaderos" ecuatorianos.

Los anuncios de Lasso fueron ovacionados por los indígenas, quienes coreaban "¡Viva Lasso! ¡Bravo!".

