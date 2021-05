Industria farmacéutica reacciona a la suspensión de patentes de vacuna Covid-19

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se manifestara en favor de la suspensión de las patentes para las distintas vacunas contra el Covid-19, la industria farmacéutica del país manifestó su desaprobación.

"En medio de una pandemia mortal, la administración Biden ha dado un paso sin precedentes que socavará nuestra respuesta global a la pandemia y comprometerá la seguridad. Esta decisión sembrará confusión entre socios públicos y privados, debilitará aún más las ya tensas cadenas de suministro y fomentará la proliferación de vacunas falsificadas”, dijo Stephen J. Ubl, presidente y director general de Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA).

Este organismo representa a las principales empresas innovadoras de investigación biofarmacéutica de Estados Unidos, que se dedican a descubrir y desarrollar medicamentos para pacientes en general.

La decisión de Estados Unidos de apoyar un levantamiento temporal de las patentes de vacunas anticovid "es decepcionante", afirmó este miércoles la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica (IFPMA).



"Estamos completamente de acuerdo con el objetivo de que las vacunas anticovid 19 se repartan rápidamente y de forma equitativa en el mundo. Pero como hemos dicho constantemente, una suspensión es la respuesta sencilla pero incorrecta a un problema complejo", afirma el grupo de presión farmacéutico en un comunicado.

Tras este anuncio la mayoría de las farmacéuticas –salvo Moderna– que han desarrollado una vacuna contra el Covid-19 sufrieron una pérdida en el valor de sus acciones

"Fabricar vacunas no es solo un tema de patentes" afirmó el mes pasado, Sai Prasad, presidente de Developing Countries Vaccine Manufacturers' Network, que reúne a los laboratorios de los países en desarrollo.

Today’s decision by @USTradeRep is an empty promise that will undermine our response to the pandemic and do nothing to address the real challenges of getting more shots in arms. Read my full response to this unfortunate decision: https://t.co/YXh2K3U2Uk pic.twitter.com/yQZfPZJOap — Stephen J. Ubl (@steveubl) May 5, 2021

En el mismo sentido, Michelle McMurry-Heath, que preside la Biotechnology Innovation Organization (BIO), que agrupa a las empresas de biotecnología, insistió en que los laboratorios no quieren tomar ninguna acción que pueda mermar la ya frágil confianza en las vacunas.

La decisión del presidente Biden se da en medio de la creciente presión de más de 100 países que ya se han sumado a esta iniciativa.

Con información de AFP