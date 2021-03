Ingenuity, el dron que volará por primera vez el aire de Marte, despegará en abril

La NASA intentará a principios de abril el primer vuelo de un aparato motorizado en otro planeta, cuando hará despegar el helicóptero Ingenuity en Marte, anunció este martes la agencia espacial estadounidense.

Por ahora este helicóptero ultraligero, similar a un dron grande, está plegado y adherido a la parte de abajo del rover Perseverance, que aterrizó en el planeta rojo el mes pasado.

"Nuestra mejor estimación en este momento es el 8 de abril", dijo en una conferencia de prensa Bob Balaram, ingeniero jefe de Ingenuity, sobre la fecha del evento que equivaldrá en Marte al primer vuelo de una aeronave en la Tierra realizado por la Hermanos Wright en 1903.

Sin embargo, el día exacto aún podría cambiar, aclaró.

Away goes the debris shield, and here’s our first look at the helicopter. It’s stowed sideways, folded up and locked in place, so there’s some reverse origami to do before I can set it down. First though, I’ll be off to the designated “helipad,” a couple days’ drive from here. pic.twitter.com/E9zZGQk5jQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 21, 2021

Si el experimento resulta exitoso, será una verdadera hazaña porque el aire marciano tiene una densidad equivalente a solo el 1% de la atmósfera terrestre.

Se espera que el primer vuelo sea muy simple: después de despegar verticalmente, el helicóptero se elevará hasta una altitud de 3 metros, se mantendrá suspendido allí durante 30 segundos y luego girará sobre sí mismo antes de posarse nuevamente en el suelo.

El dispositivo recibirá instrucciones de la Tierra unas horas antes, pero analizará su posición relativa al suelo durante el vuelo mismo, tomando 30 fotos por segundo.

La NASA ya ha determinado el terreno sobre el que volará el minihelicóptero, ubicado al norte del lugar de aterrizaje del rover.

Perseverance aún tiene que terminar de llegar hasta esa pista, lo que "le tomará unos días más", dijo Farah Alibay, encargada de la NASA para actuar de enlace entre los equipos a cargo del vehículo y el helicóptero.

Foto: AFP

Ingenuity será ubicado en el lugar preciso del despegue antes de dejarlo caer al suelo desde el rover, que rodará entonces alejándose de él.

Una vez que el helicóptero se separe de Perseverance, el rover debe alejarse unos cinco metros para no hacerle sombra, lo que le llevará aproximadamente 25 horas. El helicóptero necesitará del sol para abastecer de energía a sus paneles solares, y así poder sobrevivir calentándose durante las heladas noches marcianas.

El rover se colocará entonces en un punto de observación para captar la destreza del aparato con sus cámaras. Están previstos hasta cinco vuelos de dificultad gradual, repartidos en un mes.

Compuesto por cuatro pies, un cuerpo y dos hélices superpuestas, Ingenuity pesa solo 1,8 kilos y mide 1,2 metros de un extremo a otro de la hélice.

El programa para este helicóptero le costó a la NASA alrededor de 85 millones de dólares.

En el futuro, estos aparatos podrían resultar cruciales para la exploración de planetas, pudiendo llegar allí donde los rovers no pueden, como por ejemplo los cañones.

