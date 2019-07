Inician redadas contra migrantes en NY

Aunque se esperaba que la “caza” de migrantes diera inicio hasta hoy, tal como Trump lo había anunciado, medios locales reportaron dos redadas este sábado en Nueva York.

Una persona relacionada con estas redadas aseguró que tuvieron lugar en Harlem, Manhattan t Brooklyn´s Sunset Park, así lo informó The Wall Street Journal.

Asimismo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE por sus siglas en inglés), aseveró que no brindarían información sobre estas nuevas medidas contra migrantes, puesto que el “ICE prioritiza el arresto y deportación de personas que son una amenaza para la seguridad nacional y la seguridad fronteriza”.

Receiving reports of attempted but reportedly unsuccessful ICE enforcement actions in Sunset Park and Harlem.@NYCImmigrants and advocates are connecting with residents and distributing resources door to door.



Remember: you have rights. Call 311 and say ActionNYC for help. pic.twitter.com/OZwpxlm30d — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 13, 2019

Sin embrago, los medios locales aseguraron que se rechazó a los agentes migratorios al no contar con una orden judicial.

Además de esta ciudad, se prevé que se realicen en Miami, Houston, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Atlanta, Baltimore y Denver.

Ante las nuevas acciones migratorias del presidente estadounidense, activistas que defienden a este sector les han aconsejado no abrir ni hacer caso a ninguna orden de los agentes hasta que muestren el documento firmado por un juez.