MIT y Harvard demandan al gobierno de EU por decisión de revocar visas a estudiantes

La Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) anunciaron la presentación de una demanda ante la justicia para anular la decisión del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, de revocar las visas de estudiantes extranjeros que siguen cursos en línea debido al coronavirus.

"Defenderemos este caso con vigor para que nuestros estudiantes internacionales -y estudiantes internacionales de instituciones de todo el país- puedan continuar sus estudios sin la amenaza de la deportación", dijo el presidente de Harvard, Lawrence Bacow, en el sitio web de la prestigiosa institución.

La demanda conjunta fue presentada ante una corte de Boston, Massachusetts, y busca bloquear de manera temporaria la decisión adoptada por la agencia que controla la inmigración al país (ICE).

Mundo Trump congela emisión de visas de trabajo hasta finales de 2020

Harvard anunció que los cursos de todo el año académico que comienzan en septiembre serán virtuales debido a la pandemia de coronavirus, que en Estados Unidos ha infectado a casi tres millones de personas y matado a más de 130 mil.

El presidente Trump calificó el martes la decisión de "ridícula".

El MIT, en tanto, sólo ofrecerá clases presenciales para un número muy limitado de estudiantes, ya que en el campus los jóvenes deberán someterse a test de diagnóstico al menos dos veces por semana y tener su propio dormitorio.

La decisión del gobierno estadounidense de revocar los visados "llegó sin aviso, y su crueldad sólo es superada por su irresponsabilidad", apuntó el presidente de Harvard.

"Parece que fue diseñada a propósito para presionar a las universidades a fin de abran sus campus para clases en persona este otoño, haciendo caso omiso de las preocupaciones sobre la salud y la seguridad de los estudiantes, profesores y otros", añadió.

México Deporta EU a cinco mil mexicanos cada mes

Un 5.5% de los estudiantes en universidades estadounidenses son extranjeros, y muchas instituciones dependen en gran medida de sus pagos de matrícula.

El lunes ICE anunció que los estudiantes que ya se encuentran en Estados Unidos y tengan cursos universitarios en línea "deben abandonar el país o tomar otras medidas, como inscribirse en una escuela con cursos presenciales para mantener su estatus legal".

Si no lo hacen, se arriesgan a ser sometidos a un proceso de deportación.

Trump, que busca ser reelecto en las elecciones del 3 de noviembre, presiona para que el país reanude normalmente sus actividades a fin de reactivar la economía, a pesar de que la pandemia no está bajo control.

"¡LAS ESCUELAS DEBEN ABRIR EN EL OTOÑO!, tuiteó el lunes.

SCHOOLS MUST OPEN IN THE FALL!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020

El presidente, quien ha hecho de la lucha contra la imigración el buque insigne de su mandato, ha ordenado nuevas medidas contra los inmigrantes desde el comienzo de la crisis sanitaria.

En junio, congeló hasta 2021 la emisión de tarjetas verdes, que ofrecen el estatus de residente permanente en Estados Unidos, así como de ciertas visas de trabajo, en particular las que se utilizan en el sector de las nuevas tecnologías, con el objetivo declarado de reservar puestos de trabajo para los estadounidenses.