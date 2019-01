Intento de robo a un banco de Florida deja cinco muertos

Al menos cinco personas murieron durante un tiroteo en Sebring, en el centro de Florida, Estados Unidos después de que un hombre que trató de robar un banco se atrincherara en el lugar.

"Tenemos al menos cinco víctimas, personas que fueron asesinadas sin sentido", dijo el jefe de policía Karl Hoglund en una conferencia de prensa.

Gov. Ron DeSantis is expected to give an update after multiple people were shot at a SunTrust bank in Sebring, Flor… https://t.co/5UNytX62C1 — USA TODAY (@USATODAY) 23 de enero de 2019

Los oficiales indicaron que un joven identificado como Zephen Xaper, de 21 años, llamó a la línea de emergencias 911 y les dijo que había disparado en el interior del local.

La Policía local indicó que intentaron negociar con el sospechoso, pero al no conseguir que se rindiera decidieron entrar al banco y le detuvieron.