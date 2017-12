Investigación del FBI sobre trama rusa está contaminada: Trump

El presidente de EU, Donald Trump, llamó hoy "corrupto" al Buró Federal de Investigación (FBI) por haber utilizado un dossier pagado parcialmente por la campaña de Hillary Clinton para indagar en su supuesta conexión con Rusia.



"¡Ellos utilizaron este montón de basura de Deshonesta Hillary como la base para ir contra la Campaña de Trump!", afirmó el presidente en su cuenta de la red social Twitter.



Trump también se refirió al dossier como "falso" y explicó que el FBI no podía verificar las acusaciones de supuesta coordinación entre la campaña de Trump y el Gobierno ruso en las elecciones de 2016, que se realizaron en el documento.



El mandatario tachó al FBI de "corrupto" por su actuación en relación a la investigación de su campaña, citando como fuente en el tuit al programa "Fox and Friends", de la cadena conservadora "Fox", uno de sus favoritos.



El pasado octubre, el diario "The Washington Post" informó de que la campaña para los comicios de 2016 de Hillary Clinton y el propio Partido Demócrata habían financiado la investigación que se filtró después de las elecciones sobre los posibles vínculos entre el ahora presidente, Donald Trump, y el Kremlin.



En esta línea, un exasesor de campaña del magnate inmobiliario, Michael Caputo, alabó hoy los tuits del mandatario sobre el FBI, y calificó sus críticas de "política de seguridad" contra la posible politización de sus investigaciones.



"Los tuits del presidente son una política de seguridad para los estadounidenses para asegurar que las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley se mantienen imparciales", aseguró Caputo en una entrevista con la cadena CNN.



Trump ya había cargado previamente en numerosas ocasiones contra el Buró Federal, centrando sus críticas en el exdirector James Comey, al que despidió en mayo, a raíz de su investigación de los supuestos lazos de su campaña con Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.



Caputo consideró que el contenido de los tuits de Trump puede ser "decepcionante para algunos, pero se encarga de resaltar a la población la politización existente por una buena razón", y expresó que "si tiene que haber una investigación, tiene que ser imparcial".



El exasesor incidió en que las aseveraciones del presidente "no iban contra ellos (el FBI) personalmente, sino profesionalmente".



El pasado sábado, Trump criticó al director adjunto del FBI, Andrew McCabe, poco después de que se conociese que éste planea dejar su cargo, y lo acusó de favoritismo con Hillary Clinton.



McCabe es el actual "numero dos" del FBI y fue la mano derecha de James Comey.

