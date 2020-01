Irán ataca con misiles base iraquí que alberga tropas de EU

Por lo menos nueve misiles cayeron en la base aérea de Ain al Assad, en el desértico oeste de Irak, donde están desplegadas tropas estadounidenses, dijo a la AFP una fuente de seguridad.

Este ataque ocurre después que grupos armados proiraníes en Irak prometieron unir fuerzas para responder al ataque realizado por un dron estadounidense el viernes en Bagdad, que mató al influyente general iraní Qasem Soleimani y el jefe militar iraquí Abú Mahdi al Muhandis.

#ALMOMENTO 🚨Guardia Revolucionaria de Irán ataca con misiles la base aérea de Al Asad, en #Irak, que alberga a tropas de #EU pic.twitter.com/gkfyuYAcuT — 🅰bel Cuapa 🇲🇽 (@abel_cuba) January 7, 2020

Al respecto, la Casa Blanca informó que el preisdente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba "monitoreando" los reportes de un ataque a una base aérea en el oeste de Irak.

"Estamos al tanto de los reportes de los ataques a las instalaciones de Estados Unidos en Irak. El presidente ha sido informado y está monitoreando de cerca la situación y consultando con su equipo de seguridad nacional", dijo en un comunicado la vocera de la Casa Blanca, Stephanie Grisham.

We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team. — Stephanie Grisham (@PressSec) January 7, 2020

En breve más información...