Irán desmiente a Trump sobre derribo de dron

Teherán. .- Irán negó este día que uno de sus aviones sin tripulación (dron) haya sido derribado por un buque de la Marina estadunidense, como el propio presidente Donald Trump lo afirmó a la prensa.

El USS Boxer tomó acciones defensivas contra el dron que se acercó a muy corta distancia e ignoró varias llamadas de advertencias, por lo que fue inmediatamente destruido, dijo el mandatario en una declaración a la prensa la víspera.

Pero este viernes el vicecanciller iraní Seyed Abbas Araqchi escribió en su cuenta de Twitter que "no hemos perdido ningún dron en el Estrecho de Ormuz ni en algún otro lugar. !Me preocupa que el USS Boxer haya derribado uno de sus propios drones por error!".

We have not lost any drone in the Strait of Hormuz nor anywhere else. I am worried that USS Boxer has shot down their own UAS by mistake! — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) 19 de julio de 2019

Por su parte Abolfazl Shekarchi, general de brigada de las Fuerzas Armadas de Irán, también rechazó que haya sucedido ese derribo y dijo que la afirmación del mandatario estadunidense es para crear tensión e inseguridad en el Estrecho de Ormuz, clave para el comercio en general y el petrolero en particular.

Todos los drones que pertenecen a la República Islámica de Irán en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz han retornado a sus bases, incluido al que se refirió el presidente estadunidense, agregó de acuerdo a un reporte de la iraní Press TV.

De acuerdo al portal USNI News el barco anfibio de guerra USS Boxer hizo el derribo la mañana de la víspera cuando la nave iraní se acercó al buque estadunidense en un rango de amenaza y se decidió tomar la acción defensiva, cuyas características no fueron precisadas.

El Boxer navega equipado con misiles RIM-7 y RIM-116 de corto alcance, así como sistemas de defensa Phalanx CIWS usado contra misiles antibuque, añadió el reporte.

Este nuevo hecho se da a un mes de que Irán derribó un dron estadunidense que a decir de Teherán se encontraba en su espacio aéreo, mientras Washington, que reconoció el hecho, argumentó que volaba en espacio internacional.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se mantienen tensas desde que en 2015 el presidente Trump ordenó la salida de su país del acuerdo logrado con Irán sobre su programa nuclear, denunciando que era insuficiente y no detenía el desarrollo nuclear del país islámico.

Mientras Washington ha aplicado diversas sanciones para que Teherán regrese a la mesa de negociaciones, el gobierno del país islámico ha comenzado a realizar actividades nucleares que había detenido de acuerdo a lo pactado en 2015.