Israel sufre ataque: Irán lanza 20 cohetes contra los Altos del Golán

Jerusalén.- Israel fue atacado poco después de la medianoche con unos 20 cohetes lanzados contra su línea de defensa en el territorio ocupado de los Altos del Golán, al norte del país, del que acusó a la "fuerza iraní Quds", informó el Ejército israelí.

"Esta noche sobre las 12.10 am dispararon aproximadamente 20 proyectiles, la mayoría cohetes, hacia la primera línea de defensa del Ejército en el norte. Estos cohetes fueron disparados por la fuerza iraní Quds (Jerusalén, en árabe)" desde el lado sirio del Golán, dijo a un grupo de periodistas, entre ellos Efe, el portavoz del Ejército Jonathan Conricus en una conferencia telefónica.

"Por el momento, no hemos constatado que haya ninguna víctima entre las fuerzas israelíes", precisó el militar, que agregó que "dos de los cohetes fueron interceptados por el Escudo de Hierro", y que "la cantidad de daño que valoramos ahora es baja".



"Hemos respondido al ataque", aseguró Conricus, que declinó dar detalles de la respuesta.



El objetivo de los cohetes fueron puestos militares y ningún civil sufrió daños ni tuvo que refugiarse.



Por el momento, no se han cambiado las instrucciones de alerta a los residentes del Golán, un territorio sirio que Israel ocupó en la Guerra de los Seis Días de 1967 y anexionó más tarde en una decisión no reconocida por la comunidad internacional.



"Pedimos a la gente que permanezca atenta a las instrucciones del Comando de Interior, como es requerido", dijo un comunicado castrense.

"Israel ve este ataque iraní de forma muy grave", dijo, y agregó que "esto aún no ha acabado, seguimos evaluando la situación".



El suceso tiene lugar un día después de que el Ejército se declarase en alerta en el norte tras detectar "actividad irregular de fuerzas iraníes en Siria".



El jefe del Estado Mayor, teniente general Gadi Eisenkot, se reunió ayer con altos mandos del Ejército en el Golán y con las autoridades civiles locales para tratar sobre la situación y el riesgo de ataques en la región.