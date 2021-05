Iván Duque anuncia cambios al proyecto de ley tributaria tras fuertes disturbios en Colombia

Bogotá, Colombia.- El presidente colombiano, Iván Duque, anunció esta noche que realizaba cambios al proyecto de ley de reforma tributaria, que originó fuertes disturbios en los últimos tres días en varias ciudades, donde se presentaron saqueos y enfrentamientos entre manifestantes y las autoridades.

"Le he dado una instrucción muy clara al equipo del Ministerio de Hacienda para que dentro del trámite legislativo construya un nuevo texto con el Congreso, que recoja el consenso, y que permita también nutrirse de propuestas valiosas que han presentado los partidos, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado", dijo.

El anuncio del mandatario fue hecho en su programa diario de televisión Prevención y Acción, que es transmitido por los canales estatales y los principales privados del país sudamericano.

"Eso quiere decir que en materia de IVA, no va a haber entre otros IVA adicional a productos y servicios, que no se tocará la canasta básica familiar, no habrá IVA a los servicios públicos, ni IVA a la gasolina, entre otros", precisó el mandatario.

Según el jefe de Estado, el impuesto de renta no será ampliado a más personas, tal como estaba contenido en el proyecto de ley de reforma tributaria.

Duque comentó que la nueva reforma tributaria busca proteger a los más vulnerables de la población, estabilizar las finanzas públicas y proteger la calificación crediticia que tiene su país.

En ese sentido, lamentó los hechos "vandálicos y criminales", que se han presentado en varias ciudades del país, donde personas ajenas a las protestas han vandalizado estaciones de buses, saqueado almacenes o supermercados, entre otros.

Duque ordenó que se desplazaran a la ciudad de Cali, donde se han presentado los disturbios más fuertes, el ministro de Defensa, Diego Molano; el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro y el comandante del Ejército, Eduardo Enrique Zapateiro, entre otros.

"La violencia no es una forma de expresión en una democracia, ni en un Estado de derecho. Que tenemos que ser claros en que hay cero tolerancia con esas conductas. Que no descansaremos en encontrar quienes orquestaron estos hechos vandálicos, criminales", precisó.

Los desmames en Cali dejan 200 personas heridas, entre manifestantes y policías, y pérdidas estimadas al sistema de transporte masivo por unos 2.7 millones de dólares.