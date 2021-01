Izan banderas a media asta en Capitolio de EU por muerte de policía

La presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Nancy Pelosi, ordenó que las banderas en el Capitolio fueran izadas a media asta en honor al policía Brian Sicknick, quien falleció a causa de los disturbios en el recinto.

"He ordenado que las banderas del Capitolio bajen a media asta en honor al oficial Sicknick. El sacrificio del oficial nos recuerda nuestra obligación para con aquellos a quienes servimos: proteger a nuestro país de todas las amenazas extranjeras y nacionales", señaló Pelosi a través de un comunicado.

On behalf of the House of Representatives, I send our deepest condolences to the family and loved ones of Officer Brian Sicknick, who died following the assault on the Capitol complex and protecting those who serve and work here. https://t.co/FayHmymgK7 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 8, 2021

Asimismo, envió sus condolencias a la familia de Brian Sicknick y aseguró que los responsables de la muerte del policía serán llevados ante la justicia.

"En nombre de la Cámara de Representantes, envío nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos del oficial, quien murió después de defender el complejo del Capitolio y proteger a quienes sirven y trabajan aquí. Los autores de la muerte del oficial deben comparecer ante la justicia", dijo.

Brian Sicknick, el agente de la policía del Capitolio, fue una de las cinco víctimas mortales del asalto llevado a cabo por los seguidores de Trump para interrumpir una sesión en la que se certificaba la victoria electoral del demócrata Joe Biden.

La policía informó que Sicknick resultó herido "mientras se enfrentaba físicamente a los manifestantes", pero algunos medios han indicado que fue golpeado en la cabeza con un extintor de incendios por uno de los asaltantes.

El agente sufrió un "colapso" cuando volvió a su oficina, por lo que le trasladaron al hospital, donde falleció 24 horas después.

La muerte está siendo investigada por la policía federal (FBI), por la sección de homicidios del Departamento de la Policía Metropolitana de la capital y por la policía del Capitolio.

Además de Sicknick, en los incidentes perdieron la vida cuatro manifestantes identificados por las autoridades como Ashli Babbitt, una mujer de 35 años residente en San Diego (California); Benjamin Phillips, de 50 años y de Ri (Pensilvania); Kevin Greeson, de 55 años, de Athens (Alabama), y Rosanne Boyland, de 34 años, de Kennesaw (Georgia).

