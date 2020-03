Líderes mundiales, en observación bajo sospecha de coronavirus

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, está bajo estricta vigilancia médica después de que el jefe de la Secretaría Especial de Comunicación de la Presidencia, Fabio Wajngarten, dio positivo de coronavirus, informó este jueves el Gobierno.

"El Servicio Médico de la Presidencia adoptó y está adoptando las medidas preventivas necesarias para preservar la salud" de Bolsonaro y de "toda la comitiva presidencial que lo acompañó en su reciente viaje oficial a Estados Unidos", según una nota divulgada por el Palacio presidencial de Planalto.

Ver esta publicación en Instagram Cumprimento o Presidente @jairmessiasbolsonaro pelo incrível encontro com o Presidente @realdonaldtrump . O Brasil se agiganta. O Brasil na retomada do crescimento. O Brasil na direção certa. O Brasil corajoso. O Brasil brilhou muito hoje e brilhará mais e mais SEMPRE. 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🙏🙏🙏 Una publicación compartida por Fabio Wajngarten (@fabiowajngarten) el 7 de Mar de 2020 a las 8:44 PST

Pero Bolsonaro no es el único líder mundial que esta bajo observación por sospecha de coronavirus, también el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, decidió entrar en aislamiento voluntario y trabajar desde su casa como medida de precaución, mientras su esposa se somete a exámenes.

De acuerdo con medios locales, después de su viaje, Grégoire presentó por la noche de ayer una "fiebre leve", por lo que recibió atención médica y se sometió a una prueba de coronavirus para descartar su contagio.

I have some personal news to share today. Sophie recently returned from a speaking event in the UK, and last night she was experiencing mild flu-like symptoms. She‘s feeling better, but following the advice of our doctor she is self-isolating as we wait on COVID-19 test results. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 12, 2020

Mientras que los reyes de España se sometieron este jueves a la prueba del coronavirus como medida de prevención indicada por las autoridades sanitarias y sus resultados serán comunicados públicamente, informó la Casa Real.

La decisión se adoptó en función de las recientes actividades públicas que los reyes Felipe VI y Letizia mantuvieron últimamente.

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no se ha querido someter a la prueba de coronavirus, tuvo contacto directo con el jefe de comunicación del presidente de Brasil.

Fábio Wajngarten, acompañó a Bolsonaro en un viaje a Miami entre el sábado y el martes pasados, durante el cual ambos mandatarios se reunieron con Trump y el vicepresidente Mike Pence.

Ver esta publicación en Instagram “Make Brazil Great Again” @realdonaldtrump @mikepence @alvarogarnero 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇺🇸🇺🇸🇺🇸 Una publicación compartida por Fabio Wajngarten (@fabiowajngarten) el 7 de Mar de 2020 a las 4:47 PST

La portavoz de Trump, Stephanie Grisham, dijo en un correo electrónico enviado a Efe que la Casa Blanca "está al tanto" del caso de Wajngarten, pero que aún está "evaluando el grado de exposición relacionado con el caso, y eso dictaminará los próximos pasos".

"Tanto el presidente como el vicepresidente (Mike Pence) tuvieron casi ninguna interacción con la persona que ha dado positivo y no se requiere que se les haga una prueba en este momento", dijo Grisham.

La vocera insinuó que no se someterá a Trump a ninguna prueba de coronavirus a no ser que muestre "síntomas", al recordar que esas son las directrices de los gubernamentales Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Con información de EFE y AFP