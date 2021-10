Esta es la razón por la que negaron la entrada a Bolsonaro a un partido de futbol

Este domingo, a través de un video subido por el portal brasileño Metropoles, se dio a conocer que el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no se le fue permitida la entrada al partido de futbol de la Liga Brasileña entre Santos y el Gremio.

Este era el primer juego con público en el estadio del club Santos, y se había hecho la indicación a la afición que para permitir el ingreso al partido, se debía estar vacunado contra el Covid-19 o tener una prueba PCR negativa.

➡️ Bolsonaro amenaza al Tribunal Supremo brasileño en megamarcha de ultraderecha

Sin embargo, el mandatario brasileño, el cual se ha negado públicamente a la vacuna y previamente alentó a la población a no hacerlo, no se le permitió ingresar al partido que ganó el Santos 1 a 0.

Agencia El Vigía, [10 de oct de 2021 a las 20:49]#Brasil | Jair Bolsonaro no pudo ingresar al estadio de Santos por no estar vacunado: "Me dijeron que tenía que estar vacunado. ¿Por qué eso? Yo tengo más anticuerpos que los que se dieron la vacuna" pic.twitter.com/nxCA716U2q — Yo,Loba (@YoLoba2) October 10, 2021

En el video, Bolsonaro cuestiona el por qué se le pide la vacunación si él ya tenía anticuerpos porque ya había contraído Covid-19 anteriormente.

Un portavoz del equipo Santos dijo señaló que todos los hinchas deben cumplir con las regulaciones sanitarias del país, sin excepción.

Bolsonaro y el futbol

Para Bolsonaro, anteriormente se había demostrado su pasión e iniciativa del futbol y restado la importancia de la crisis sanitaria por el Covid-19. Un ejemplo fue la Copa América que se celebró en junio, durante la época donde más muertes se registraron en Brasil por Covid-19.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El país fue la sede después de que Colombia y Argentina desistieran de organizar la copa, y Bolsonaro cuando fue consultado vio positivo y minimizó el impacto que la Copa América podría tener en relación con la crisis sanitaria, la cual genero muchas críticas en Brasil.