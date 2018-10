Jared Kushner, yerno de Trump, ha evadido impuestos: NYT

Jared Kushner, yerno del presidente de EU, Donald Trump, y su compañía de bienes raíces han evadido pagar o han pagado pocos impuestos federales, tras reclamar pérdidas en el negocio aunque no las hayan tenido, señala hoy el diario The New York Times.

El periódico obtuvo 40 páginas de documentos financieros de Kushner, que describen su negocio, gastos, ganancias, préstamos, que sometió a la evaluación de varios expertos que han coincidido en que el también asesor de Trump y su negocio inmobiliario han podido evadir legalmente el pago de impuestos.

Destaca que durante la pasada década la familia de Kushner ha invertido millones de dólares en el negocio inmobiliario. Su inversión en acciones se ha elevado y su patrimonio neto es de al menos 342 millones de dólares.

De acuerdo con el análisis de los documentos, entre el 2006 y el 2009 Kushner pagó poco o ningún impuesto.

La evasión fue resultado de una "maniobra"

Eso ocurrió como resultado de una maniobra para reducir el pago de impuestos, que año tras año le ha permitido reclamar millones de dólares en pérdidas, que también existe en otras industrias.

Pero, esa pérdida de dinero ha sido sólo en papeles porque, de acuerdo con el análisis, Kushner y su compañía inmobiliaria no están perdiendo dinero.

Kushner y la compañía recurrieron a reclamar devaluación, un beneficio fiscal que permite a inversores inmobiliarios deducir una porción del coste de los edificios de sus ganancias tributables.

Nada en los documentos sugiere que Kushner y su compañía hayan violado la ley, señala el Times y agrega que un portavoz del abogado del empresario dijo que el yerno de Trump "pagó todos los impuestos que debía".

En la práctica, sin embargo, este subsidio representa a menudo un lucrativo regalo para desarrolladores como Kushner y Trump, advierte el Times.

Destaca además que la enorme flexibilidad permite a los inversores inmobiliarios determinar lo que pagarán de impuestos.

El rotativo destaca igualmente que la Compañía Kusher, de la cual es dueño y director ejecutivo, ha sido una empresa rentable que les ha producido millones de dólares en efectivo anualmente a Jared y su padre Charles, de acuerdo con un análisis de la propia compañía incluido en los documentos revisados por el Times.

Su padre también se ha beneficiado del mismo recurso

Su padre Charles también se ha beneficiado del mismo recurso fiscal.

Pero en lo que se refiere al Servicio de Rentas Internas, la Compañía Kushner ha estado teniendo pérdidas por años, señala.

El Times publicó recientemente los resultados de otra investigación que atribuye una parte importante de la fortuna del presidente Trump a prácticas fiscales dudosas y, en algunos casos, claramente fraudulentas.

El periódico, que analizó un amplio archivo de declaraciones de impuestos y otros documentos, destacó además que a lo largo de los años Trump recibió de su padre el equivalente a más de 413 millones de dólares, lo que contradice sus repetidas afirmaciones en las que asegura ser un multimillonario hecho a sí mismo.

Según el Times, gran parte de ese dinero llegó al mandatario gracias a que éste ayudó a sus padres a evitar impuestos.