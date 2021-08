Biden busca que EU tenga más vehículos eléctricos en 2030

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, reafirmó esta tarde su compromiso por el cuidado del medio ambiente. Al dar a conocer a través de Twitter que estaba firmando un acuerdo ejecutivo con el objetivo de electrificar el 50% de todos los vehículos vendidos para 2030.

Asimismo, señaló que se debe aprovechar el esfuerzo de todo el gobierno estadounidense para fortalecer el liderazgo nacional en los autos limpios del futuro.

Today, I am following through with a campaign commitment to reverse the previous administration’s short-sighted rollback of vehicle emissions and efficiency standards. — President Biden (@POTUS) August 5, 2021

En la reunión para establecer el acuerdo también se reunieron los representantes de las fabricantes automotrices como General Motors, Ford, Stellantis y el sindicato de trabajadores del sector automotriz. La orden ejecutiva propone que para 2030 la mitad de los autos comercializados sean eléctricos.

Por su lado, Kristen Siemen, la vicepresidenta de lugares de trabajo sostenibles y directora de sostenibilidad de GM expresó su compromiso ambiental mediante un comunicado “Estamos tomando acciones audaces hacia nuestra visión de un mundo sin emisiones mientras nos enfocamos por igual en atraer a todos. La acción climática equitativa es la forma en que podemos ayudar a garantizar que nuestro futuro totalmente eléctrico sea inclusivo".

Mundo OMS pide moratoria a la vacuna de refuerzo

De acuerdo con la orden ejecutiva que firmó Joe Biden cambiará la situación de producción y que el objetivo del 50% de las ventas para 2030 para que las plantas de fabricación existentes puedan adaptarse sin peligro.

Las más grandes fabricantes de automóviles en Estados Unidos, Ford, GM y Stellantis, se comprometieron a "alcanzar ventas anuales del 40-50 por ciento" de vehículos eléctricos para ser parte del cambio y llevar al país más cerca del futuro sin emisiones conforme el acuerdo climático de París.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

También, el presidente Joe Biden expresó vía Twitter que está cumpliendo lo prometido durante su campaña “Hoy, estoy cumpliendo con un compromiso de campaña para revertir la reducción miope de las emisiones de vehículos y los estándares de eficiencia de la administración anterior”.