Quién es Joe Biden, el demócrata católico que quiere derrotar a Trump

Joe Biden, de formación abogado y político de convicción, se ha posicionado como senador y exvicepresidente de Estados Unidos, y por tercera vez intentará llevarse la candidatura del Partido Demócrata rumbo a las elecciones presidenciales de 2020.

Joseph Robinette Biden, nació en Scranton, Pensilvania, el 20 de noviembre de 1942, en la actualidad se dedica a la enseñanza universitaria, escribe libros, y dirige una fundación que lleva su nombre, desde la cual lucha contra el cáncer, trabaja para prevenir las agresiones sexuales y brinda apoyo a las familias de militares.

Su dedicación a esta fundación se da luego que su hijo Beau Biden murió en 2015, debido a un tumor cerebral.

Biden se posicionó como un fuerte aspirante para obtener la victoria en las primarias del Partido Demócrata en 2015, pero decidió no presentarse y apoyar a Hillary Clinton, quien fue postulada para competir en las elecciones presidenciales de 2016.

Antes, Biden aspiró, sin éxito, a la candidatura demócrata por la Casa Blanca en 1988 y luego en 2008, ahora se enfrentará a unos 19 aspirantes en las primarias demócratas.

Joe fue el 47 vicepresidente de Estados Unidos del 2009 al 2017, durante la administración del presidente Barack Obama.

En 2008, fue hospitalizado aquejado por aneurismas cerebrales. En fecha más reciente fue señalado por varias mujeres de conducta inapropiada.

Luego que durante meses se esperaba un pronunciamiento sobre una eventual candidatura, Biden se decidió este jueves a postularse.

En 2017, con motivo de la presentación de su libro "Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship and Purpose", declaró que aún sentía el deber de hacer de Estados Unidos y al mundo un lugar mejor.

En ese entonces declaró que “no tener planes” para presentarme en las elecciones de 2020.

Sin embargo, impulsado por sus hijos, Joe se presenta de nueva cuenta en la carrera por la Casa Blanca, con una gran experiencia en política exterior, y capaz de entender las preocupaciones de la gente.

Hoy estoy anunciando mi candidatura para presidente de los Estados Unidos. Somos los Estados Unidos de America - y juntos no hay nada que no podamos hacer. Únete a nuestra campaña: https://t.co/9MBT8Qkyzd#Joe2020 pic.twitter.com/GhSYDci4dr — Joe Biden (@JoeBiden) 25 de abril de 2019

En su vida personal ha tenido que enfrentar amargas situaciones, en 1972 su esposa Neilia Hunter, y su hija menor (Amy) murieron en un accidente automovilístico.

Neilia y Joe tuvieron tres hijos: Joseph R. III (Beau, quien falleció a los 46 años), Robert Hunter, y Amy.

En 1977, Joe se casó con JIll Tracy Jacobs, con tiene una hija, Ashley, y son miembros de la Iglesia católica, de hecho Biden fue el primer católico en ejercer la viceprsdencia de Estados Unidos.