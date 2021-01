Biden designa a Roberta Jacobson como coordinadora para frontera con México

La diplomática estadounidense Roberta Jacobson será la encargada de gestionar la relación fronteriza con México por parte de la Administración del futuro presidente Joe Biden, confirmó su principal asesor para América Latina, Juan Sebastián González.

"Siempre he admirado a Roberta Jacobson. Respetada, experimentada, y capaz, pocos se preocupan tanto o han trabajado tanto para avanzar en las relaciones EU-México para que alcancen todo su potencial", indicó González, quien ha sido designado para llevar los temas de América Latina dentro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de Biden, en un mensaje en Twitter.

➡️Matan a líder de autodefensas en el sur de Veracruz junto con 11 de sus compañeros

I've always looked up to Amb @Jacobson_RS. Respected, experienced, and capable, few care as deeply or have worked as hard to advance a US-Mexico relationship that lives up to its full potential. There is no one better to lead this challenging task. https://t.co/kv80nf8cRg — Juan S. Gonzalez (@Cartajuanero) January 19, 2021

Jacobson, que fue embajadora de EU en México entre 2016 y 2018, será coordinadora de la frontera suroeste en el Consejo de Seguridad Nacional.

Se trata de un cargo de nueva creación desde el que coordinará las cuestiones relacionadas con seguridad nacional de México y Centroamérica.

Las relaciones de Estados Unidos con México viven un aumento de las tensiones después de que México exonerase la pasada semana al exministro de Defensa Salvador Cienfuegos, después de ser extraditado a México y acusado por Washington de vínculos con el narcotráfico.

➡️EU acusa a México de divulgar información "confidencial" sobre el caso Cienfuegos

Mundo Biden impulsa la unidad nacional a 48 horas de asumir la presidencia de EU

Cienfuegos fue capturado el pasado octubre en Los Ángeles y posteriormente trasladado a Nueva York, donde se le acusó de haber protegido y recibido sobornos del hoy extinto cártel mexicano H-2, una escisión del grupo criminal de los Beltrán Leyva prácticamente desconocido hasta la detención del general.

En noviembre, sin embargo, la Fiscalía mexicana y el Departamento de Justicia llegaron a un extraordinario acuerdo por el que Estados Unidos retiró las acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero contra Cienfuegos, a cambio de que fuera investigado en México.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Su exoneración en México ha supuesto un fuerte varapalo a las pesquisas de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), ya irritada por la decisión del Gobierno mexicano de limitar el trabajo de esa y otras agencias de seguridad extranjeras.

Estas tensiones se producen apenas a dos días de que llegue al poder Biden, e incrementa la incertidumbre sobre el rumbo que tomará la relación bilateral.

Te recomendamos ⬇️

➡ "Cuando lo abraces, ahí estaré", los ositos con ropa de víctimas Covid que ayudan al duelo

➡ Pese a semáforo rojo por Covid, Directora de Promoción Turística CDMX festeja boda

➡ “Se me borró el cassette”, dice Jorge, paciente intubado y sobreviviente de Covid-19

➡ WhatsApp, Telegram o Signal: ¿quién es quién en las apps de mensajería?

➡ Lugares donde te puedes hacer una prueba gratuita de Covid-19 en el Edomex y la CDMX