Estados Unidos reforzará seguridad fronteriza

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que se cambiará el sistema de migración y volverá más segura la frontera en el sur y Centroamérica a través de nuevas tecnologías con el fin de detener a los traficantes que operan en los cruces fronterizos.

Tune in as I deliver the State of the Union address to a joint session of Congress. https://t.co/Kgg9cxK21w — President Biden (@POTUS) March 2, 2022

El mandatario estadounidense afirmó que trabaja con sus socios del sur y del centro del continente para mejorar el flujo migratorio hacia Estados Unidos.

Agregó que su gobierno se encamina a dar un camino a la ciudadanía para miles de “dreamers” y trabajadores esenciales del campo, además de concentrar esfuerzos para lograr las reunificaciones familiares.

Durante su primer discurso del Estado de la Unión, el presidente de EU aseguró que aumentaron la contratación de jueces migratorios para llevar procesos más equitativos y apoyar a miles de inmigrantes que huyen de la violencia en sus países.